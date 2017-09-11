علق الداعية الكويتي طارق السويدان، على اعتقال السلطات السعودية، ثلاثة دعاة بارزين، دون الكشف عن التهمة الموجهة لهم.

وقال السويدان في منشور على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”، إن سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، الذين اعتقلوا قبل يومين في السعودية، “من أفضل الدعاة الذين كان لي شرف الاحتكاك بهم، والنهل من علمهم الغزير”.

وأشاد السويدان في تغريدته أيضا بالداعية الإماراتي علي الحمادي، المعتقل في سجون بلاده منذ نيسان/ أبريل 2012، والداعية المصري صلاح سلطان، المعتقل في سجون الانقلاب منذ أيلول/ سبتمبر 2013.

وتابع طارق السويدان في منشوره: “أسأل الله أن يجزيهم خيرا على ما قدموه للأمة ويحفظهم وأهلهم من كل سوء”.

وكانت السلطات السعودية، اعتقلت الدعاة الثلاثة، وسط أنباء عن اعتقال آخرين لم تُكشف أسماؤهم بعد.