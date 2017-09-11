علق الداعية الكويتي ، على ، ثلاثة دعاة بارزين، دون الكشف عن التهمة الموجهة لهم.

 

وقال السويدان في منشور على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”، إن ، وعوض القرني، وعلي العمري، الذين اعتقلوا قبل يومين في ، “من أفضل الدعاة الذين كان لي شرف الاحتكاك بهم، والنهل من علمهم الغزير”.

 

وأشاد السويدان في تغريدته أيضا بالداعية الإماراتي علي الحمادي، المعتقل في سجون بلاده منذ نيسان/ أبريل 2012، والداعية المصري صلاح سلطان، المعتقل في سجون الانقلاب منذ أيلول/ سبتمبر 2013.

 

وتابع طارق السويدان في منشوره: “أسأل الله أن يجزيهم خيرا على ما قدموه للأمة ويحفظهم وأهلهم من كل سوء”.

 

وكانت السلطات السعودية، اعتقلت الدعاة الثلاثة، وسط أنباء عن اعتقال آخرين لم تُكشف أسماؤهم بعد.

 