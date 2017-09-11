أعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة عن شماتته بالدعاة السعوديين (سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري)، بعن اعتقالهم، واصفا إياهم بـ”دعاة الإرهاب وأعوان الشياطين”، معربا عن وقوف بلاده التام مع السعودية بما يحفظ امنها.

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نقف مع المملكة العربية السعودية في كل خطوة تتخذها لحماية شعبها من أعداء الأمة و دعاة الارهاب و وكلاء التنظيمات و اعوان الشياطين “.

نقف مع المملكة العربية السعودية في كل خطوة تتخذها لحماية شعبها من أعداء الأمة و دعاة الارهاب و وكلاء التنظيمات و اعوان الشياطين . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 10, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “آل خليفة” مؤكدين على انه لا يوجد اعوان للشياطين غير بلاده ناعتين إياه بـ”البغل” وعديم “الشرف والمروءة”، مؤكدين بأن البحرين لا قرار لها وإنما تفعل ما يملى عليها، حيث سخر البعض بأنه لم يكن بحاجة لكتابة تغريدة ويكفيه “الريتويت”.

وهل هناك اعوان للشياطين غيركم اتق الله لأن مصيرك بيده لا بيد مخلوق مثلك. — Fatima Al Kuwari (@AlKwari_F) September 10, 2017

لعنة الله عليك يا بغل يا عديم المروىة والشرف. صهاينة عرب لا أخلاق لهم — Menyar (@Men8383) September 10, 2017

قانون جاستا وضع حق منو بالضبط ؟ جاوب صح ولك مني اچار منقا تاكله ويا الصافي تخدر وتقيل 😪 — محمد بن علي السويدي (@Mbaalsowaidi0) September 10, 2017

حمرة يا شيخ خالد. خليك في السح الدح إمبو أحسن لك. — رحمتك على الشرق كله (@AbuSalahE) September 11, 2017

رتوتها، ما يحتاج تصريح يا سعادة الوزير — Mohammed A. Al-Thani (@AlJaber_AlThani) September 10, 2017

طيب السعودية لم تذكر دعاة الإرهاب ، أنت ليش مستعجل ؟ — qalambab (@saudalabdulazi1) September 11, 2017

لحماية شعبها ام لحماية ولي العهد ؟!! اللي بتعملوه دا خراب عاجل عليكم من شعوبكم — Gaber El Sayed (@Gabers79) September 11, 2017

وش الجديد؟! من كثر ما توقفون خلفهم الناس تفكركم ذنبها (عچوتها) و صار اسمكم جزيرة الرتويت. — Adel (@i3addel) September 11, 2017

وكانت السلطات السعودية قد قامت باعتقال عدد من الدعاة السعوديين على رأسهم (سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري”، وذلك على إثر دعوتهم بتأليف القلوب بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورفضهم التطاول على قطر.

وكان حساب منظمة “القسط” بـ”تويتر”، قد اكد خبر اعتقال الداعية السعودي المعروف الدكتور سلمان العودة وقام بنشر عدد من الرسائل الخاصة التي وردته بالأمس من أحد المقربين من الشيخ.

وجاء في الرسائل المنشورة أن السلطات السعودية داهمت منزل “العودة” أمس الساعة 6 مساء، وطلبوا من الشيخ الذهاب معهم للتحقيق بشأن تغريدته الأخيرة عن قطر وفرحته ببوادر المصالحة.

ووفقا للرسالة رد عليهم الداعية السعودي بقوله:”استدعوني بشكل رسمي وأنا أذهب معكم.. عيب تسوون هذا من أجل تغريدة أحمد فيها الله، وقال أنتم تأزمون الوضع وتستفزون الناس”.

وتعالت الأصوات داخل المنزل ووعده المقتحمون بأنهم يريدوه لبعض الأسئلة فقط وسيعود لبيته سريعا.

ليؤكد الراوي أن “العودة” ذهب معهم، ولم يعرف عنه أي خبر إلى الآن.