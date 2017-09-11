نشر الكاتب القطري البارز عبدالله العذبة، صورا لتغريدات قديمة صادرة عن الحساب الرسمي للداعية السعودي المعتقل #عوض_القرني، مشيرا إلى أن هذه التغريدات والتي انتقد فيها سياسة آل سعود باليمن هي السبب الرئيسي وراء اعتقاله.

ونشر “العذبة” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) صور لتغريدات “القرني” القديمة عن اليمن معلقا بقوله:”التغريدات التي بسببها أصدر الديوان الملكي تعليماته باستدعاء الدكتور عوض القرني لإسكاته عن تقدم #الحوثي المدعوم من #إمارة_أبوظبي و #السعودية”

التغريدات التي بسببها أصدر الديوان الملكي تعليماته باستدعاء الدكتور عوض القرني لإسكاته عن تقدم #الحوثي المدعوم من #إمارة_أبوظبي و #السعودية pic.twitter.com/dRfTYi1HSu — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 11, 2017

وأضاف “العذبة” في تغريدة أخرى:”عندما كانت #إمارة_أبوظبي و #السعودية تدعمان الحوثي بالسلاح للقضاء على الإصلاح تم أخذ تعهد على الشيخ عوض القرني لانتقاده تقدم الحوثي في اليمن”

عندما كانت #إمارة_أبوظبي و #السعودية تدعمان الحوثي بالسلاح للقضاء على الإصلاح تم أخذ تعهد على الشيخ عوض القرني لانتقاده تقدم الحوثي في اليمن https://t.co/a2kQXqnjJW — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 11, 2017

واعتقل النظام السعودي أول أمس، ثلاثة من أبرز الدعاة بالمملكة وهم (سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري)، مما أثار جدلا واسعا بين النشطاء الذين نددوا بهذا الحادث على نطاق واسع.

وتسود حالة من التيه والتخبط لدى آل سعود قبل الدعوة التي روج لها النشطاء تحت هاشتاج “#حراك_15_سبتمبر”، إذ يدعون الشعب للخروج لمعارضة آل سعود الجمعة القادمة.