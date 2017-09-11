قال مسؤول بـ”الجماعة الاسلامية” في الهند، حامد محمد خان، إن العالم الإسلامي يعقد آمالًا كبيرة على تركيا “التي نعتبرها اليوم قائدة العالم الإسلامي”.

وأضاف خان، رئيس وقف الجماعة في ولايتي تيلانغانا وأوديشا الهنديتين، أنه “لا توجد دولة غير تركيا ترفع صوتها بقوة حيال الحروب الأهلية والمجازر في العالم الإسلامي”.

وأعرب خان عن شكره لتركيا على دعمها لفلسطين، مضيفا “نحن ندعو الله أن تنمو وتقوى من أجل العالم الإسلامي”.

بدوره، قال عبد الجبار صديقي، عضو “المجلس الأعلى للشورى الإسلامي” في الهند في تصريحات لـ”الاناضول” إن “المسلمين يرون تركيا بلدًا قياديًا، ويدعون لها دائمًا ويعولون عليها كثيرًا”.

وأوضح أن “تركيا تنشغل بهموم الأمة الإسلامية فضلًا عن مسائلها الداخلية”.

وختم بالتشديد على أن “رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، بقدر ما هو قائد هام لبلاده، فهو أيضًا قائد كبير للعالم الإسلامي”.