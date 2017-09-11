شن الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني شاكر زلوم، هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية وحكامها وكل من يدافع ويبرر لهم، وذلك إثر تأكيد العديد من المصادر الإعلامية الإسرائيلية زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسرائيل.

وقال “زلوم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مستنكرا صمت الدعاة عن هذه الزيارة:” أين مشايخ التدليس والتعريص من جريمة زيارة صعلوك هذا الزمان للكيان ؟ اين العريفي من المجرمين بحق الشرع والدين؟ #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل”.

أين مشايخ التدليس والتعريص من جريمة زيارة صعلوك هذا الزمان للكيان ؟ اين العريفي من المجرمين بحق الشرع والدين؟ #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل — shaker zalloum (@shakerzalloum1) September 10, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “مارست وتمارس مملكة الإجرام الجريمة بحق اليمن ,فلسطين وسوريا والعراق ,صمت عهار دعوتها عن الكلام كصمت المقابر #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل”.

مارست وتمارس مملكة الإجرام الجريمة بحق اليمن ,فلسطين وسوريا والعراق ,صمت عهار دعوتها عن الكلام كصمت المقابر #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل — shaker zalloum (@shakerzalloum1) September 10, 2017

وتابع “زلوم” هجومه على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: “لتتويجه ملكاً عليها توجه ولي عهدها للكيان لينال القبول والمباركة ,هل من يدعي بعد اليوم أنهم عرب أو مسلمون؟ #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل”.

لتتويجه ملكاً عليها توجه ولي عهدها للكيان لينال القبول والمباركة ,هل من يدعي بعد اليوم أنهم عرب أو مسلمون؟ #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل — shaker zalloum (@shakerzalloum1) September 10, 2017

وتساءل قائلا: “كيف لعاقل أن يصدق أن آل سعود يحكمون بشرع الله كما تكرر مجاميع بهائمهم الناهقة على تويتر؟؟ , أنهم صهاينة يهود #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل”.

كيف لعاقل أن يصدق أن آل سعود يحكمون بشرع الله كما تكرر مجاميع بهائمهم الناهقة على تويتر؟؟ , أنهم صهاينة يهود #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل — shaker zalloum (@shakerzalloum1) September 10, 2017

وأردف قائلا: “يردد القطيع الناهق المسعود أن دولة آل سعود هي دولة التوحيد , قلناها بالفم الملآن أنها دولة الصهاينة اليهود #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل”.

يردد القطيع الناهق المسعود أن دولة آل سعود هي دولة التوحيد , قلناها بالفم الملآن أنها دولة الصهاينة اليهود #زيارة_محمد_ابن_سلمان_لاسرائيل — shaker zalloum (@shakerzalloum1) September 10, 2017

وكانت مصادر صحفية متطابقة قد كشفت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار إسرائيل الأسبوع الماضي سرا.

ونشرت الصحفية المتخصصة بالشأن الإسرائيلي “نوغا تارنوبولكس” خبرا خاصا بها قالت فيه إن “ابن سلمان” زار إسرائيل سرا دون أن تحدد تاريخ الزيارة، قبل أن تنشر الصحفية في صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية خبرا مماثلا موضحة أن الزيارة تمت الأسبوع الماضي.

ونقلت ما تسمى بـ”هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية” الرسمية عن مراسلها شمعون أران قوله، إن “أميرا من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سرا خلال الأيام الأخيرة، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.

وأضافت الهيئة أن كلا من “ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية رفضوا التعليق على هذا الخبر”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنباء “تحدثت في السابق عن اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسعودي في هذا المضمار”.