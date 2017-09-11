تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب سعودي “سكران” في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة “المهندسين” في جمهورية مصر العربية وهو يهدد سائق تاكسي بجوازه الدبلوماسي بعد اختلف معه على الأجرة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تجمع عدد من المارة وحاولوا الفصل بينهما وإقناعه في دفع الاجرة، في حين ظهر الشاب في حالة يرثى لها مهددا صاحب التاكسي بإبلاغ سفارة بلاده.

وأظهر الفيديو الشاب السعودي أيضا وهو يهدد بعمل بلاغ في قسم الشرطة مؤكدا بأنه يحمل جوازا دبلوماسيا، مشيرا إلى أن والده شخصية كبيرة في المملكة وأن المستشار مرتضى منصور النائب البرلماني وعضو مجلس النواب صديقا لوالده.

وفي ظل حالة الهذيان التي كان بها، عاد الشاب السعودي ليشتم مرتضى منصور قائلا: “ابن كلب حرامي” ليقول له احد الحاضرين “أنت مش قلت انه صاحب أبوك” ليرد قائلا: “صاحب أبويا حرامي”.