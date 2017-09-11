يعيش النجم العالمي “توم كروز”، صدمةً حقيقيّة، بعد تأكد العلاقة العاطفية بين طليقته” كايتي هولمز”، وصديقه المقرب “جايمي فوكس”، الأمر الذي اعتبره “خيانة”.



وقال موقع “هوليوود لايف”، إن توم كروز لم يكن يتوقع حدوث هذا الأمر خاصة مع علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بجايمي فوكس الممتدة منذ عام 2004 بعد العمل المشترك بينهما في فيلم” Collateral”، ما دفعه لوصف العلاقة بين هولمز وفوكس بالخيانة.

وكانت “هولمز”، ارتبطت بجايمي فوكس عام 2013 بعد عام واحد من انفصالها عن توم كروز الذي حرمها وفق الاتفاق المبرم بينهما من الإعلان عن دخولها في أي علاقة عاطفية لـ5سنوات.



وأخفت كايتي هولمز علاقتها بجايمي فوكس خلال السنوات الأخيرة التزامًا بشروط انفصالها عن توم كروز، قبل أن يتمكن أحد المصورين من التقاط صور لهما معا على شاطئ ماليبو قبل أيام ما أدى إلى اعترافها بعلاقتها العاطفية بفوكس.