في لافتة إنسانية رائعة تظهر مدى تسامح الدين الإسلامي، نشرت الإعلامية الفلسطينية المقيمة بالولايات المتحدة سمر جراح، صورة توضح فتح مسجد “تامبا” في فلوريدا أبوابه للأمريكان المتضررين من الإعصار.

ونشرت “جراح” الصورة عبر تدوينة لها بـ”تويتر” رصدتها (وطن) معلقة:”مسجد #تامبا في فلوريدا يفتح ابوابه للمحتاجين ويدل الامريكان على دعاء العاصفة”

مسجد #تامبا في فلوريدا يفتح ابوابه للمحتاجين ويدل الامريكان على دعاء العاصفة 😁 https://t.co/GG8oskeJDn — Samar Jarrah (@SamarDJarrah) September 9, 2017

وذكرت في تغريدة أخرى:”٦٠٠ شخص الان في مسجد تامبا الذي فتح ابوابه كملجأ. جميع الاديان والاعراق يتناولون ٣ وجبات معا. المسجد بحاجة لحفاظات للاطفال.”

٦٠٠ شخص الان في مسجد تامبا الذي فتح ابوابه كملجأ. جميع الاديان والاعراق يتناولون ٣ وجبات معا. المسجد بحاجة لحفاظات للاطفال. https://t.co/aKbTRiqw3k — Samar Jarrah (@SamarDJarrah) September 10, 2017

وأعلن المركز الإسلامي في مدينة “تامبا”، في الساحل الغربي في ولاية فلوريدا فتح أبواب مساجد المدينة لإيواء المتضررين من إعصار “إيرما”، الذي اجتاح الولاية.

ونشر المركز في صفحته الرسمية في فيسبوك، “إذا كنت تبحث عن مكان مؤقت للمبيت، من فضلك التحق بالمركز الإسلامي “تامبا باي”. سنعمل كل ما بوسعنا للترحيب بك كيف ما كانت معتقداتك، أو لونك، أو عرقك”.