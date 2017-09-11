هدّد عصام زهر الدين قائد في الحرس الجمهوري كل السوريين الذين هربوا من البلاد على حدّ قوله من العودة.

“زهر الدين” الذي كان في لقاء مباشر على قناة رسمية سورية من مطار دير الزور محاطاً بعساكر من النظام قال: “من هرب ومن فرّ من سوريا إلى أي بلد آخر، أرجوك لا تعد لأن الدولة إذا سامحتك فنحن عهداً لن ننسى لن نسامحك”.

وختم متهكماً ضاحكاً مع من حوله بقوله “نصيحة من هذه الذقن لا أحد يعود منكم.”

وأثار الفيديو الذي تداوله المئات غضب السوريين، فقد اعتبر بعضهم أنّه يتحدّث بلهجة زعيم عصابات لا كضابط جيش.