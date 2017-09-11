رصدَ مقطع فيديو أحدَ التماسيح الناجية من إعصار إرما وهو يعبر شارعاً وسط مدينة ملبورن بولاية فلوريدا، التي ضربها الإعصار المدمر مخلفاً خسائر مادية كبيرة.

وأطلقت السلطات الأمريكية في فلوريدا تحذيراً للسكان من احتمالية أن تكون الرياح القوية والأمطار المُصاحبة للإعصار قد دفعت تلك التماسيح وغيرها من حيوانات مفترسة الى مناطق سكنية.

وقدرت شركة “اكيوويذر” الخاصة للأرصاد الجوية كلفة الإعصارين “إرما” الذي يضرب فلوريدا منذ الأحد، و”هارفي” الذي سبب فيضانات كارثية في تكساس بـ290 مليار دولار، أو 1.5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة.

وقد قتلت ارما ثمانية اميركيين على الاقل وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى في الوقت الذي يتم فيه تقييم الاضرار.



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