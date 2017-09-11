أثبتت رسائل بريد مسربة أن جمعية الصحفيين في الإمارات، هي من تقف وراء تنظيم مؤتمر كبير في العاصمة البريطانية لندن يوم 14 سبتمبر ضد قطر، حيث أظهرت الرسائل المسربة توجيه الجمعية عبر بريدها الرسمي دعوات مدفوعة للصحافيين للمشاركة في مؤتمر ضد قطر في لندن، الخميس المقبل.

وأكدت ذلك الإعلامية القطرية إلهام البدر، عبر تغريدة دونتها عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر” مرفقة فيها صورة من الإيميل المسرب قالت فيها:”مركز #لندن يدعو لتجميد وسحب عضوية جمعية الصحفيين الإماراتيين من الاتحاد الدولي للصحفيين.”

وتابعت محذرة:”مركز لندن يحذر وسائل الإعلام البريطانية من تنظيم مؤتمراً تضليلياً وتصفه بالفصل الجديد من مؤامرات #الإمارات_حماله_الحطب و #دول_الحصار ضد #قطر”

مركز لندن يحذروسائل الإعلام البريطانية من تنظيم مؤتمراً تضليلياً وتصفه بالفصل الجديد من مؤامرات #الإمارات_حماله_الحطب و #دول_الحصار ضد #قطر — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) September 11, 2017

وفي سرد لمخطط الإمارات الخبيث قالت الإعلامية القطرية:”كشف المركز في بيانه عن معلومات سرية حصل عليها تثبت تورط الحكومة الإماراتية بحشد بعض الصحفيين العرب وتكفلها بنفقات سفرهم والإقامة في #لندن .أوضح البيان إنه لا توجد أوراق عمل في المؤتمر التضليلي كما لا توجد معارضة قطرية, وإن #الإمارات تدفع للواجهة صنيعتها الإستخباراتية خالد الهيل”

كشف المركز في بيانه عن معلومات سرية حصل عليها تثبت تورط الحكومة الإماراتية بحشد بعض الصحفيين العرب وتكفلها بنفقات سفرهم والإقامة في #لندن . — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) September 11, 2017

أوضح البيان إنه لا توجد أوراق عمل في المؤتمر التضليلي كما لاتوجد معارضة قطرية.

وإن #الإمارات تدفع للواجهة صنيعتها الإستخباراتية "خالد الهيل" — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) September 11, 2017

وأضافت:”وصف مركز #لندن خالد الذي أطلق عليه القطريون اسم #أطزج بأنه صغير صنعته المخابرات الإماراتية والمصرية وستنشروثائق هامة حوله خلال ساعات .”

وصف مركز #لندن خالد الذي أطلق عليه القطريون اسم #أطزج بأنه صغير صنعته المخابرات الإماراتية والمصرية وستنشروثائق هامة حوله خلال ساعات . — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) September 11, 2017

وعن تفاصيل هذا المؤتمر المشبوه نقلت “البدر”:”بعض تفاصيل مؤتمر #الإمارات التضليلي” مايلي..

1 – حجز أكثر من قاعة تحسباً لأي إلغاء كون

2-حشد بعض أبناء الجالية العربية مقابل 500 جنيه استرليني”

3-دعوة بعض البرلمانيين بعدد أصابع اليد الواحدة من اليمينيين وأصدقاء إسرائيل.

4-التعاقد مع شركة أمنية خوفاً من احتجاجات خارج القاعة.

بعض تفاصيل مؤتمر #الإمارات التضليلي:

1-حجزأكثرمن قاعة تحسباً لأي إلغاء كون

2-حشد بعض أبناء الجالية العربية مقابل 500 جنيه استرليني — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) September 11, 2017

3-دعوة بعض البرلمانيين بعدد أصابع اليد الواحدة من اليمينيين وأصدقاء إسرائيل.

4-التعاقد مع شركةأمنية خوفاً من احتجاجات خارج القاعة. — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) September 11, 2017

وكان إعلام دول الحصار قد روج للأمر منذ ايام، وفي محاولة فاشلة ويائسة من دولة الإمارات لشراء الذمم وتزوير الحقائق والتغطية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات واليمن وليبيا ودول أخرى، طالعتنا صحف دول الحصار (البيان والرياض والأيام …) بخبر وكأنه سبق صحفي عن تنظيم مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن يوم 14 سبتمبر 2017 يشارك فيه عدد كبير حسب زعم تلك الصحف من الشخصيات السياسية الغربية والعالمية والمهتمين بشؤون المنطقة من أكاديميين وإعلاميين ممن سيتباحثون حول مستقبل قطر في ضوء الأزمة التي مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.