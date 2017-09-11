وجه الكاتب والمحلل السياسي العماني مصطفى الشاعر صفعة من العيار الثقيل لـ”وسيم يوسف” الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد، وذلك على إثر استنكاره للدعوات المتمنية موت الناس في ولاية “فلوريدا” الأمريكية على إثر إعصار “إرما” الذي اجتاحها الليلة الماضية، في وقت لا يكل فيه “وسيم يوسف” عن التحريض على قتل اليمنيين.

وكان “يوسف” قد صرح في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لا يتمنى أحد موت الناس في #فلوريدا بـ #اعصار_إيرما إلا وقد نزع الله من قلبه الرحمة فهناك نساء وأطفال وأبرياء ونسأل الله السلامة للجميع”.

لا يتمنى أحد موت الناس في #فلوريدا بـ #اعصار_إيرما إلا وقد نزع الله من قلبه الرحمة فهناك نساء وأطفال وأبرياء ونسأل الله السلامة للجميع — وسيم يوسف (@waseem_yousef) September 9, 2017

من جانبه رد المحلل السياسي مصطفى الشاعر معلقا على تغريدة “وسم يوسف” قائلا: “ولا يتمنى احد ان يحاصر دول وشعوب وتجويع اهلها وشعوبها وقتلهم لأغراض سياسية الا من نزع الله من قلبه الرحمة فهناك نساء وأطفال وأبرياء!”.

ولا يتمنى احد ان يحاصر دول وشعوب وتجويع اهلها وشعوبها وقتلهم لاغراض سياسية الا من نزع الله من قلبه الرحمة فهناك نساء وأطفال وأبرياء!#اليمن pic.twitter.com/OipTVaQOJu — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) September 11, 2017

يشار إلى ان الداعية وسيم يوسف لم يتوان يوما عن الدفاع عن “عاصفة الحزم” المزعومة التي تقودها المملكة العربية السعودية بمشاركة الإمارات والتي ادت لمقتل اكثر من 30 ألف يمني غالبيتهم من المدنيين، واصفا إياها بأنها “محل فخر لكل مسلم”، في حين يستنكر التمني بموت الامريكيين، على الرغم من أن التمني والتشفي بالموت لأي كان مستنكر في جميع الاحوال.