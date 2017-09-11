كشف الأمير السعودي المنشق فارس آل سعود، تفاصيل مثيرة حول عملية إلقاء القبض على الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وكيف تم استدراجه من إسبانيا، مؤكدا بأن اعتقاله تم التخطيط له من قبل ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “آل سعود” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إختطاف #عبد_العزيز_بن_فهد خطط لهMBS قبل شهر كان الأمير في إحدى الجزر الإسبانية ينوي الذهاب لسرقان (الملك سلمان) في طنجة وبعد تحذيري له الغى الرحلة”.

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إختطاف #عبد_العزيز_بن_فهد

خطط لهMBS

قبل شهر

كان الأمير في إحدى الجزرالإسبانية ينوي الذهاب لسرقان في طنجة

وبعد تحذيري له الغى الرحلة — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 11, 2017

واضاف في تدوينة أخرى: ” يرافق الأمير #عبد_العزيز_بن_فهد في هذه الجزيرة 1500 منهم أمراء مقربين له وبعد عودة سرقان لمكه إتصل بالأمير ودعاه للحج حاول الاعتذار ولكن”.

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يرافق الأمير #عبد_العزيز_بن_فهد

في هذه الجزيرة 1500 منهم أمراء مقربين له

وبعد عودة سرقان لمكه إتصل بالأمير ودعاه للحج

حاول الأعتذار ولكن.. — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 11, 2017

واوضح “آل سعود” بأن “#عبدالعزيز_بن_فهد ذهب الى مكة على كفالة سرقان وبعد الحج أعتقل من قصره وأقتيد الى مكان مجهول والجمعه أرسلت طائرة لجلب مرافقيه من الجزيرة”.

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ذهب #عبدالعزيز_بن_فهد

الى مكه على كفالة سرقان

وبعد الحج أعتقل من قصره وأقتيد الى مكان مجهول

والجمعه أرسلت طائرة لجلب مرافقيه من الجزيره — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 11, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” صورة للطائرة التي نقل بها مرافقي الأمير #عبد_العزيز_بن_فهد في مطار الجزيرة الإسبانية #لاتقتلو_عزوز #اعتقال_الشيخين_عوض_القرني_والعودة”.

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صورة للطائرة التي نقل بها مرافقي الأمير #عبد_العزيز_بن_فهد

في مطار الجزيرة الإسبانية#لاتقتلو_عزوز#اعتقال_الشيخين_عوض_القرني_والعودة pic.twitter.com/i4QFVhVJ4B — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 11, 2017

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد اكد على أن الأمير عبد العزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود تم اعتقاله بعد ان داهمت قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تأكد الآن أن عبدالعزيز بن فهد دوهم في قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي واعتقل من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان وهو في مكان غير معروف حتى الآن”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” وقد حاولت والدته (الجوهرة) تتبع خبره فلم تحصل على أي معلومة كما حاولت الاتصال بالملك ولم تفلح ويقال أنها لم تذق طعاما منذ يوم اعتقاله”.

وأكد “مجتهد” على أن ” وخطة محمد بن سلمان أن لا تساهل مع المعارضين في الأسرة والجميع إلى السجون ولا حصانة لأحد حتى لو كان المعارض ممن تبقى من أبناء عبدالعزيز”.

وقال “ابن فهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يتم حذفها والإدعاء بأن الحساب قد تم اختراقه:” الحمد لله تفضل علينا بالحج, وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إنشاء الله,إن ماسافرت, فاعلموا أني قتلت, فوداعتكم بناتي,ودمي تعلمون عند من؟#عبدالعزيز_بن_فهد”.