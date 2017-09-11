شنت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” آنيا الأفندي، هجوما عنيفا على عصام زهر الدين (شبيح بشار الأسد) والقائد في الحرس الجمهوري، بعد توعده السوريين الذين هربوا من البلاد على حدّ قوله من العودة.

وقالت “الأفندي” في تغريدة نشرتها عبر نافذتها بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ردا على تهديدات “زهر الدين”:” الضابط السوري عصام زهر الدين يتوعد السوريين الذين يريدون العودة لوطنهم بالعقاب.. وكأن سوريا ملكية ابوه…الا يكفيهم المر الذي ذاقوه لسنوات!”

الضابط السوري عصام زهر الدين يتوعد السوريين الذين يريدون العود لوطنهم بالعقاب..وكأن سوريا ملكية ابوه…الا يكفيهم المر الذي ذاقوه لسنوات! — Ania El Afandi (@Ania27El) September 11, 2017

“زهر الدين” الذي كان في لقاء مباشر على قناة رسمية سورية من مطار دير الزور محاطاً بعساكر من النظام قال: “من هرب ومن فرّ من سوريا إلى أي بلد آخر، أرجوك لا تعد لأن الدولة إذا سامحتك فنحن عهداً لن ننسى لن نسامحك”.

وختم متهكماً ضاحكاً مع من حوله بقوله “نصيحة من هذه الذقن لا أحد يعود منكم.”

وأثار الفيديو الذي تداوله المئات غضب السوريين، فقد اعتبر بعضهم أنّه يتحدّث بلهجة زعيم عصابات لا كضابط جيش.

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