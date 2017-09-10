نفى الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي أن يكومن من جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن تهمة الإخواني أصبحت تطلق على كل من يؤمن بالتغيير والإصلاح والربيع العربي.

وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على أحد المغردين الذي تساءل حول من يقف وراء اتهامه بالانتماء للإخوان: ” من زمان ، اجد ان كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو ان الاخوان فكرهم نبيل “.

من زمان ، اجد ان كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو ان الاخوان فكرهم نبيل . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 9, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى ردا على من نسب مقولة خاطئة لـ”سيد قطب”: ” غير صحيح ، فكرهم وكتبهم موجودة ، ابحث في جوجل وستجد ، هذا القول منتحل ، يؤمنون بالوطن ويبذلون له ويتطلعون الى الأمة وهذا حال كل مسلم “.

غير صحيح ، فكرهم وكتبهم موجودة ، ابحث في جوجل وستجد ، هذا القول منتحل ، يؤمنون بالوطن ويبذلون له ويتطلعون الى الأمة وهذا حال كل مسلم . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 9, 2017

وتابع “خاشقجي” مؤكدا بأن أفكار “سيد قطب” ليست منهجا للإخوان:” استمر في البحث ، سيد رحمه الله مثقف ثوري وافكاره ليست منهج الاخوان ، اقرأ اكثر ، لعل احد متابعي يرسل لك رابط مقال شهير للبنا حول الوطنية “.

استمر في البحث ، سيد رحمه الله مثقف ثوري وافكاره ليست منهج الاخوان ، اقرأ اكثر ، لعل احد متابعي يرسل لك رابط مقال شهير للبنا حول الوطنية . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 9, 2017

وكان التيار الليبرالي وما زال يروج بان الكاتب جمال خاشقجي ينتمي لجماعة الإخوان وهو الأمر الذي نفاه دوما، في حين أقدمت السلطات السعودية لمنعه من الظهور عبر الإعلام المرئي أو المكتوب او المسموع لمدة 9 شهور، حتى عاود الظهور مجددا الشهر الماضي.