أعرب الباحث الإسرائيلي المتخصص بدراسات الشرق الأوسط، “ميشيل كوهين”، عن ترحيبة بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسرائيل، معتبرا إسرائيل وطنه الثاني، محذرا من العرب من اللعب بذيلهم لأنه ليس أمامهم إلا السلام.وفق تعبيره

وقال “كوهين” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مرحباً به في وطنه الثاني ولا عزاء للارهابين والمحرضين الذين يريدون الدمار للمنطقه السلام العربي الاسرائيلي هو الحل #ابن_سلمان_زار_اسرائيل”.

وأضاف في تدوينة أخرى موجها حديثة للعرب: ” ليس امامكم الا السلام مع اسرائيل القويه ومن يلعب بيذله فسوف تمسحه اسرائيل”.

وكانت مصادر صحفية متطابقة قد كشفت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار إسرائيل الأسبوع الماضي سرا.

ونشرت الصحفية المتخصصة بالشأن الإسرائيلي “نوغا تارنوبولكس” خبرا خاصا بها قالت فيه إن “ابن سلمان” زار إسرائيل سرا دون أن تحدد تاريخ الزيارة، قبل أن تنشر الصحفية في صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية خبرا مماثلا موضحة أن الزيارة تمت الأسبوع الماضي.

#Exclusive Saudi Crown Prince Muhammad bin Salman was on secret visit to Israel. #breaking

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧