تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا ظهر به ورقة كتب عليها شعار “يسقط آل سلول”، مشيرين إلى انتشار مثل هذه الشعارات على نطاق واسع بشوارع المملكة استعدادا لـ “#حراك_15سبتمبر” يوم الجمعة القادمة، والذي دعا له العديد من النشطاء للانتفاض في وجه آل سعود.

ونشر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، الإعلامي الساخر والمعارض السعودي البارز غانم الدوسري، ليتفاعل النشطاء معه بشكل كبير متوعدين الحكومة وآل سعود يوم الجمعة القادمة.

وكان ناشطون سعوديون في الداخل والخارج قد أطلقوا دعوة لحراك كبير داخل السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وتحت هاشتاج “#حراك_١٥_سبتمبر” بين الناشطون أن الهدف من وراء هذا الحراك هو تنبيه آل سعود وتحذيرهم قبل فوات الآوان.

وطالب النشطاء عبر حملتهم التي لاقت صدى واسعا عبر أوساط مواقع التواصل، آل سعود بالقضاء على البطالة والفقر ورفع القيود عن العمل السياسي، وكذلك رفع الظلم والإفراج عن معتقلي الرأي.

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