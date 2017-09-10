كشف الإعلامي القطري، عبدالعزيز آل إسحاق، عن تفاصيل جديدة بشأن اتصال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وفي مقابلة مع التلفزيون القطري الرسمي، قال آل إسحاق: “إن الاتصال جاء بناء على قاعدة قرآنية، هي “إدفع بالتي هي أحسن”،” على حد تعبيره.

عبد العزيز آل إسحاق : إتصال سمو الأمير كان بناءً على قاعدة قرآنية "إدفع بالتي هي أحسن" #الحقيقة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/RMpAUr0UAe — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 9, 2017

وأكد أن “قطر منذ اليوم الأول للحصار وهي تحاول نحو الدفع لحل هذه الأزمة للعديد من الاعتبارات”.

وأضاف: “ما نشاهده منذ اليوم الأول وحتى قرار إغلاق باب الحوار من جديد هو أن الدول الأربع تذهب إلى طريق مسدود، لا تريد حلاً لهذه الأزمة ولا تريد وساطة في هذه الأزمة ولا تريد أي أطراف دولية تدخل في هذه الأزمة، مؤكداً وجود محاولات كثيرة لإفشال وساطة الكويت”، على حد قوله.