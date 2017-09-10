تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مجموعة من الصور الجديدة لعُمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، خلال زيارته لأهرامات الجيزة.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن” واثارت جدلا واسعا، فقد ظهر عمر في إحدى الصور و”أبوالهول” يقبل يديه، الامر الذي اعتبره كثيرين يشكل استفزازا.

وليست تلك الصورة وحدها هي ما أثارت الجدل والغضب لدى الكثيرون، ولكن هناك مشهد آخر ظهر فيه عمر وهو يقفز عالياً بحيث يظهر الهرم الأكبر تحت قدميه وهو أمر فسره الكثيرون بأنه مقصود، وتساءلوا عن جدوى نشر مثل هذه الأخبار وتلك الصور بينما رأى آخرون أن الأمر لا يتعدى فتي يقوم بزيارة الأثار ويلتقط مشاهد يقوم بها كثيرون.

عمر علاء مبارك حفيد مبارك يظهر فى صور خاصة له وهو يبدو أطول من الاهرامات ويمد يده لابى الهول ليقبلها وأثارت هذه… https://t.co/1pMqUjgGz2 — عصام مكرم الشريف (@essam_makrm2013) September 9, 2017

ده ( عمر علاء حسني مبارك ) مادد ايده لتمثال ( ابوالهول ) عشان أبوالهول يبوس ايده @ pic.twitter.com/T22xKHjWkS — أبوحسام البخاري (@ramadankareem61) September 9, 2017