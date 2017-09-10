عاد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، إلى بلاده بعد زيارة خارجية غير معلنة الوجهة استغرقت أكثر من شهرين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إن “الشيخ خليفة عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى خارج الدولة”.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن المكان الذي سافر إليه رئيس الإمارات، كما لم تبث صوراً لعودته.

ومطلع يوليو الماضي، غادر الرئيس بلاده بعد أسبوع من أول ظهور علني له في عيد الفطر الماضي.

ويغيب الرئيس الإماراتي (69 عاماً)، عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير 2014، باستثناء ظهوره في عيد الفطر الماضي.

ويتولى الشيخ خليفة، رئاسة دولة الإمارات منذ 3 نوفمبر 2004.

ويقود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والشقيق الأصغر للشيخ خليفة السلطة في الإمارات فعلياً خلال غياب رئيس البلاد.