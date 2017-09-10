أكد حساب “معتقلي الرأي” في السعودية على موقع التدوين المصغر “تويتر” اعتقال السلطات للداعية ورئيس جامعة مكة المفتوحة الدكتور”علي العمري” بالإضافة للداعيتين سلمان العودة وعوض القرني.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر” رصدتها “وطن”:” معلومات عن إعتقال قرابة عشرين شيخاً في #السعودية وعلى رأسهم الدكتور سلمان بن فهد العودة.. والشيخ عوض القرني.. ريما يكون #العمري من ضمنهم”.

معلومات عن إعتقال قرابة عشرين شيخاً في #السعودية

وعلى رأسهم الدكتور سلمان بن فهد العودة.. والشيخ عوض القرني..

ريما يكون #العمري من ضمنهم pic.twitter.com/VadXCJalpK — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” تأكد أيضًا خبر اعتقال #علي_العمري يوم أمس 9-9-2017 #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة #اعتقال_الشيخ_عوض_القرني”.

وأكد الحساب على أن ” الإعتقالات شملت أكثر من 20 داعية بينهم #العودة #العمري #عوض_القرني.. الاعتقالات تأتي قبل 5 أيام من الحدث المرتقب #حراك_15_سبتمبر”.

الإعتقالات شملت أكثر من 20 داعية بينهم #العودة #العمري #عوض_القرني..

الاعتقالات تأتي قبل 5 أيام من الحدث المرتقب #حراك_15_سبتمبر — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2017

يشار إلى انه بعد تأكيد خبر اعتقال الداعية السعودي الشهير #سلمان_العودة، أكد حساب “العهد الجديد” بتويتر أن السلطات السعودية قامت أيضا باعتقال الشيخ عوض القرني، ولم يتم إخبار أي أحد عن أسباب أو مكان الاعتقال.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اقتحمت مساء أمس قوة من الديوان منزل الشيخ عوض القرني، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يتم إخبار أي أحد عن أسباب أو مكان الإعتقال”.

وأضاف في تغريدة اخرى مشيرا إلى اعتقال الداعية سلمان العودة أيضا بالقول: ” للمعلومية اتصل الديوان على الشيخين عوض والعودة وطلبا منهما موقفا ضد قطر. أجابهما الشيخان: لن نكون معكم. قالوا لهم: نعتقلكم. قالا: إفعلوا ذلك”.