أكد حساب “معتقلي الرأي”  في على موقع التدوين المصغر “ السلطات للداعية ورئيس جامعة مكة المفتوحة الدكتور”” بالإضافة للداعيتين وعوض القرني.

 

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر” رصدتها “وطن”:” معلومات عن إعتقال قرابة عشرين شيخاً في #السعودية وعلى رأسهم الدكتور سلمان بن فهد العودة.. والشيخ .. ريما يكون #العمري من ضمنهم”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” تأكد أيضًا خبر اعتقال #علي_العمري يوم أمس 9-9-2017 ”.

 

وأكد الحساب على أن ” الإعتقالات شملت أكثر من 20 بينهم #العودة #العمري #عوض_القرني.. الاعتقالات تأتي قبل 5 أيام من الحدث المرتقب #حراك_15_سبتمبر”.

 

يشار إلى انه بعد تأكيد خبر اعتقال الداعية السعودي الشهير #سلمان_العودة، أكد حساب “العهد الجديد” بتويتر أن قامت أيضا باعتقال الشيخ عوض القرني، ولم يتم إخبار أي أحد عن أسباب أو مكان الاعتقال.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اقتحمت مساء أمس قوة من الديوان منزل الشيخ عوض القرني، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يتم إخبار أي أحد عن أسباب أو مكان الإعتقال”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى مشيرا إلى اعتقال الداعية سلمان العودة أيضا بالقول: ” للمعلومية اتصل الديوان على الشيخين عوض والعودة وطلبا منهما موقفا ضد . أجابهما الشيخان: لن نكون معكم. قالوا لهم: نعتقلكم. قالا: إفعلوا ذلك”.