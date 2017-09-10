استشاط الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي، غضبا من تغريدة للكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي تحدث فيها عن جماعة الإخوان المسلمين.

وكان “خاشقجي” قد قال في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ردا على أحد المتابعين الذي تساءل حول من يقف وراء اتهامه بالانتماء للإخوان:”من زمان ، اجد ان كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو ان الاخوان فكرهم نبيل .”

من زمان ، اجد ان كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير والربيع العربي والحرية ويعتز بدينه ووطنه يوصف انه اخوان … يبدو ان الاخوان فكرهم نبيل . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 9, 2017

ليرد عليه مستشار ابن زايد غاضبا:”جماعة سرية فاشية تتجار بالدِّين مهوسة بالسلطة بأي ثمن تعبث بأمن واستقرار مصر مصنفة كجماعة إرهابية من عدة دولة، لا يمكن أن يكون فكرها نبيل”

جماعة سرية فاشية تتجار بالدِّين مهوسة بالسلطة بأي ثمن تعبث بأمن واستقرار مصر مصنفة كجماعة إرهابية من عدة دولة، لا يمكن أن يكون فكرها نبيل https://t.co/qbmpesH7KJ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 10, 2017

وفي تغريدة جديدة نشرها “خاشقجي” منذ قليل، فاجأ فيها مستشار ابن زايد بالرد حيث قال:”هذه شهادة د.عبدالخالق وهو أكاديمي اماراتي مرموق ، بالطبع هناك آراء اخرى وهذا مدعاة لمعرفة هذه الجماعة المنشغل بها الجميع فما أفضل مصدر لذلك؟”

هذه شهادة د.عبدالخالق وهو أكاديمي اماراتي مرموق ، بالطبع هناك آراء اخرى وهذا مدعاة لمعرفة هذه الجماعة المنشغل بها الجميع فما أفضل مصدر لذلك؟ https://t.co/7d8ZKoInai — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 10, 2017

وكان التيار الليبرالي وما زال يروج إلى أن الكاتب جمال خاشقجي ينتمي لجماعة الإخوان وهو الأمر الذي نفاه أكثر من مرة، في حين أقدمت السلطات السعودية على منعه من الظهور عبر الإعلام المرئي أو المكتوب او المسموع لمدة 9 أشهر، حتى عاود الظهور مجددا الشهر الماضي.