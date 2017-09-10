بعد تأكيد خبر الداعية السعودي الشهير #سلمان_العودة، أكد حساب “العهد الجديد” بتويتر أن السلطات قامت أيضا باعتقال الشيخ ، ولم يتم إخبار أي أحد عن أسباب أو مكان الاعتقال.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” اقتحمت مساء أمس قوة من الديوان منزل الشيخ عوض القرني، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يتم إخبار أي أحد عن أسباب أو مكان الإعتقال”.

وأضاف في تغريدة اخرى مشيرا إلى اعتقال الداعية أيضا بالقول: ” للمعلومية اتصل الديوان على الشيخين عوض والعودة وطلبا منهما موقفا ضد . أجابهما الشيخان: لن نكون معكم. قالوا لهم: نعتقلكم. قالا: إفعلوا ذلك”.

يأتي ذلك تزامناً مع تأكيد الدكتور خالد بن فهد العودة أنباء اعتقال الأجهزة الأمنية بالسعودية لشقيقه الداعية المعروف سلمان العودة.

 

كما أكد حساب منظمة “القسط” بـ”تويتر”، خبر اعتقال الداعية السعودي المعروف الدكتور سلمان العودة وقام بنشر عدد من الرسائل الخاصة التي وردته بالأمس من أحد المقربين من الشيخ.

 

**تابع تفاصيل ليلة #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة من منزله واقتياده لجهة مجهولة .