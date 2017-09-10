شن الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي هجوما عنيفا على الإمارات ودول الحصار، مؤكدا بأن الإمارات أصبحت دولة مختطفة، مشددا على الدوحة تكتشف كل يوم أن دول الحصار ما زلت صغيرة، على حد وصفه.

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في #الامارات .. نعرف أن صاحب القرار : ليس رئيس الدولة ولا نائبه ولا المجلس الإتحادي إنما ولي عهد إمارة فأنت أمام دولة .. مختطفة “.

في #الامارات ..

نعرف أن صاحب القرار :

ليس رئيس الدولة

ولا نائبه

ولا المجلس الإتحادي

إنما ولي عهد إمارة

فأنت أمام دولة .. مختطفة ! — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا تآمر دول الحصار على غزو قطر مستعينا بحديث نبوي شريف: ” قال ﷺ : ” والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن . قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه ” . #غزو_قطر”.

قال ﷺ :

" والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن .

قيل : من يا رسول الله ؟

قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه " .#غزو_قطر — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 10, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” في كل يوم .. ومع كل خطوة .. نكتشف أنهم صغار “.

في كل يوم ..

ومع كل خطوة ..

نكتشف أنهم صغار ..! — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 10, 2017

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده من الرئيس الأمريكي في واشنطن أن وساطته في الأزمة الخليجية منعت أي إجراء عسكري من دول الحصار ضد قطر.

وعلى الرغم من الاتصال الذي تم بين امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا انه لم تمض دقائق حتى بدأت وسائل الإعلام السعودية، في شن هجوم شرس على قطر من جديد، ونقلت عن مصادر مسؤولة في الخارجية السعودية تعليق بن سلمان أي حوار مع الدوحة.

واحتجت الرياض على وصفته بـ”تضليل”، وكالة الأنباء القطرية لما دار في الاتصال الهاتفي بين بن سلمان وتميم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، مشيرا إلى أن “السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير قطر للاتفاقات والحقائق، وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه”.