شن الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي هجوما عنيفا على ودول الحصار، مؤكدا بأن أصبحت دولة مختطفة، مشددا على الدوحة تكتشف كل يوم أن ما زلت صغيرة، على حد وصفه.

 

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”  في #الامارات .. نعرف أن صاحب القرار : ليس رئيس الدولة ولا نائبه ولا المجلس الإتحادي إنما ولي عهد إمارة فأنت أمام دولة .. مختطفة “.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا تآمر دول الحصار على غزو قطر مستعينا بحديث نبوي شريف: ” قال ﷺ : ” والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن . قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه ” . #غزو_قطر”.

 

واختتم تدويناته قائلا: ” في كل يوم .. ومع كل خطوة .. نكتشف أنهم صغار “.

 

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده من الرئيس الأمريكي في أن وساطته في منعت أي إجراء عسكري من دول الحصار  ضد قطر.

 

وعلى الرغم من الاتصال الذي تم بين الشيخ آل ثاني وولي العهد السعودي بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا انه لم تمض دقائق حتى بدأت وسائل الإعلام السعودية، في شن هجوم شرس على قطر من جديد، ونقلت عن مصادر مسؤولة في الخارجية السعودية تعليق بن سلمان أي حوار مع الدوحة.

 

واحتجت على وصفته بـ”تضليل”، وكالة الأنباء القطرية لما دار في الاتصال الهاتفي بين بن سلمان وتميم.

 

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، مشيرا إلى أن “السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير قطر للاتفاقات والحقائق، وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من دولة قطر بعد دقائق من إتمامه”.