تداول ناشطون سعوديون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنباء عن اعتقال الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

وشارك النشطاء بشكل مكثف جدا وقياسي عبر هاشتاج #اعتقال_سلمان_العودة ، منددين بما وصوفوه بـ “تجبر آل سعود والقبض على جميع المعارضين حتى الصامت منهم”.

وقال حساب “ابن العنقري التميمي”:”#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة أصلا الخطأ من سلمان العودة, كان يجب أن يطبل ويقول كما قال الشثري, ألا وهو الدعاء إلى آل سعود للتقرب إلى الله”

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة أصلا الخطأ من سلمان العودة, كان يجب أن يطبل ويقول كما قال الشثري, ألا وهو الدعاء إلى آل سعود للتقرب إلى الله — ابن العنقري التميمي (@IbnAlanqari) September 10, 2017

وغرد حساب “@raed13 “:”#حراك_١٥_سبتمبر راعبهم، ومن المهم تكميم كل الافواه قبل يوم الجمعة القادم.”

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة#حراك_١٥_سبتمبر راعبهم، ومن المهم تكميم كل الافواه قبل يوم الجمعة القادم. — أنا (@raed13) September 10, 2017

كما دون حساب “سقراط بن رشد”:”#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة أتمنى ان تكون إشاعة، لا نريد مزيدا من الكوابيس.”

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة أتمنى ان تكون إشاعة، لا نريد مزيدا من الكوابيس. — سقراط ابن رشد (@bysf2011) September 10, 2017

وقال عبدالله المعاضيد:”حسبي الله ونعم الوكيل اعتقلوه فقط لأنه لم يؤيدهم في عدوانهم على قطر وأهلها قبح الله بن سلمان وأخزاه #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة”

حسبي الله ونعم الوكيل

اعتقلوه فقط لأنه لم يؤيدهم في عدوانهم على قطر وأهلها

قبح الله بن سلمان وأخزاه#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة — عبدالله المعاضيد (@Abotamim813) September 10, 2017

وأضاف عبدالكريم الناصر موضح جانبا جديدا للموضوع:” الشيخ سلمان العودة ليس موقوفا أو معتقلا إنما هو في مكان لائق لمناقشة بعض الأمر”

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة

الشيخ سلمان العودة ليس موقوفا أو معتقلا إنما هو في مكان لائق لمناقشة بعض الأمر — عبدالكريم الناصر (@Abdulkarim496) September 10, 2017

حتى الساكت ما سلم، هذولا ما يبونك حتى تجنب الفتنة 🙂 #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة — – (@8_slamat) September 10, 2017

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة حتى الصمت خلال صبيانية نظامه مع الجيران لم يشفع له ! — ضَيْفْ (@QHE87) September 10, 2017

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة تم اعتقال الشيخ سلمان العودة بتهمة الصمت ! pic.twitter.com/QPMs4Q53Wf — عبدالله بن فيصل . (@Abdullah_Fai16) September 10, 2017

ولم يتسنى لنا التأكد من صحة هذه المعلومات التي لا مصدر لها حتى الآن إلى تغريدات النشطاء بـ”تويتر”، كما أنه لم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص هذا الأمر.