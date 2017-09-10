في أحدثِ تصريحٍ لها بعد اعتزالها الفنّ، وارتدائها الحجاب، أكدت الفنانة اللبنانية أمل حجازي فخرها بقرار ارتدائها الحجاب.

وقالت أمل حجازي: “أنا فخورة بهذا القرار ومقتنعة به ليس تعصبا ابدا لأنني بعيدة كل البعد عن التعصب الديني والطائفي وأحترم الأديان كلها وأعامل الاشخاص على اخلاقهم وعلى انسانيتهم وليس على دينهم”.

وتابعت: “الحجاب شيء جميل جدا للمرأة بنظري في كل الأديان فالسيدة مريم عليها السلام والقديسات دائما نصورهم في زي الحجاب فانا برأي أنه وقار وجمال للمرأة وأكرر قولي أن هذه مسألة شخصية لكل امرأة وفي النهاية الحجاب يجب أن يكون داخليا قبل أن يكون خارجيا مع حبي وتقديري”.

وكتبت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فى بوك: “مساء الخير..وصلني منكم رسائل كثيرة لم أستطع أن أقرأها كلها ولكنني كل يوم أقرأ منها على قدر المستطاع، ولفت انتباهي أن الناس انقسموا إلى قسمين مع الحجاب وضد الحجاب”.

وأضافت أمل حجازي، قائلة: “أولا أريد أن أوضح مسألة الحجاب ليست كل من غطّت رأسها محجبة وليست كل من كشفت عن رأسها غير محجبة لأن الدين أولا وأخرا فى القلب والدين هو اساساً مبنيا على الأخلاق والتسامح وحب بعضنا لبعض وهذا الدين للأسف أصبح قليلا فd هذه الأيام”.

وأشارت: “للأسف فمعظم الناس ناقمين على بعضهم البعض وكثير من الناس أصبحوا يحاسبون ويقيمون أعمال بعضهم لدرجة أنهم أصبحوا يقرروا من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار.. وأصبحت عيونهم لا ترى إلا الحقد ولسانهم لا ينطق إلا بالشتيمة والنميمة هل هذا هو الدين ؟؟”.

وتابعت: “هل هذه أخلاق نبينا محمد (ص) وهل هذه تعاليم الدين الإسلامي دين الرحمة والحب والتسامح !! وهل هذه الصورة التي يجب أن نعطيها عن الإسلام كل إنسان يعطي طباعا عن دينه من خلال تعاطيه مع الآخر ومن خلال تعليقاته من أي دينٍ كان..بالنسبة لموضوع الحجاب إذا كان واجبا علينا في القرآن أم لا هذه مسألة راحة يشعر بها الانسان أم لا”.