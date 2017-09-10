أكدت الأكاديمية الأردنية فاطمة الوحش بأن الانقسامات داخل الأسرة الحاكمة في السعودية في الوقت الحالي أقوى من “إعصار فلوريدا”، مشيرة إلى تخوفات بخروج هذا الخلاف إلى الشعب.

وقالت “الوحش” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خلافات تعصف بالأسرة الحاكمة #السعودية اقوى من اعصار فلوريدا، وهناك تخوفات من عدم بقاء الخلاف في ذات الاسرة بل اسقاطها على الداخل والشعب”.

خلافات تعصف بالاسرة الحاكمة #السعودية اقوى من اعصار فلوريدا،،وهناك تخاوفات من عدم بقاء الخلاف في ذات الاسرة بل اسقاطها على الداخل والشعب — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) September 10, 2017

يشار إلى أن تسريبات عديدة كشفت ان الأسرة الحاكمة في السعودية تعيش ظروفا استثنائية لم تشهدها من قبل على إثر إقالة ولي العهد السابق محمد بن نايف من منصب ولاية العهد وترفيع محمد بن سلمان لمنصبه، وهو الامر الذي يعارضه أمراء كبار داخل الأسرة.

وما يعزز هذا الأمر هو ما كشفه “مجتهد” بقيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باعتقال الامير عبد العزيز بن فهد، الامر الذي يؤكد وجود مثل هذه الانقسامات.

وقال مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بتويتر: ” ” تأكد الآن أن عبدالعزيز بن فهد دوهم في قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي واعتقل من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان وهو في مكان غير معروف حتى الآن”.

تأكد الآن أن عبدالعزيز بن فهد دوهم في قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي واعتقل من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان وهو في مكان غير معروف حتى الآن — مجتهد (@mujtahidd) September 10, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” وقد حاولت والدته (الجوهرة) تتبع خبره فلم تحصل على أي معلومة كما حاولت الاتصال بالملك ولم تفلح ويقال أنها لم تذق طعاما منذ يوم اعتقاله”.

وقد حاولت والدته (الجوهرة) تتبع خبره فلم تحصل على أي معلومة كما حاولت الاتصال بالملك ولم تفلح ويقال أنها لم تذق طعاما منذ يوم اعتقاله — مجتهد (@mujtahidd) September 10, 2017

وأكد “مجتهد” على أن ” وخطة محمد بن سلمان أن لا تساهل مع المعارضين في الأسرة والجميع إلى السجون ولا حصانة لأحد حتى لو كان المعارض ممن تبقى من أبناء عبدالعزيز”.