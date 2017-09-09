في تخبط واضح وبعد إن كانت إيران هي السبب، كشف وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، عن أحد أهم الأسباب المزعومة التي دفعت دول الحصار قطع علاقاتها مع قطر.

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “استهداف مصر و شعب مصر بدعم الإرهاب فيها هو أحد أهم أسباب اتفاقي الرياض و مقاطعة دولنا لقطر، مصر عمود الأمة و لن نقبل بالأضرار بسلامتها”.

ان استهداف #مصر و شعب مصر بدعم الارهاب فيها هو احد اهم أسباب اتفاقي الرياض و مقاطعة دولنا لقطر . مصر عمود الأمة و لن نقبل بالأضرار بسلامتها — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 8, 2017

وزعم في تدوينة أخرى “لم و لن تسعى لأي تهديد عسكري”، مستدركا: “إلا أنها، وكما يعرفها العالم، لن تسمح لأي طرف ، كبر أو صغر شأنه، بتهديد أمن شعوبها و استقرارها”.

لم و لن تسعى دولنا لأي تهديد عسكري الا انها ، و كما يعرفها العالم، لن تسمح لأي طرف ، كبر او صغر شأنه ، لتهديد أمن شعوبها و استقرارها — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 8, 2017

وأضاف “أكرر و أقول: في حين أوصدت دولنا أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر، فتحت قطر أبوابها للجنود و الآليات في تصعيد خطير”.