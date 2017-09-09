تزامناً مع أحداث ليلة أمس الساخنة وتعليقاً على الانفراجة القريبة المنتظرة للأزمة الخليجية، دعا الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي أمير الكويت أن يتبنى أيضا مبادرة لوقف التراشق الإعلامي تمهيداً لحل نهائئ لهذه الأزمة التي كادت أن تعصف بالمنطقة.

وقال “خاشقجي” في تغريدة نشرها على صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”من الضروري ان يترافق مع هذه الانفراجة وقف للتراشق الاعلامي ، ليت أمير الكويت يدعو بل يضغط لذلك ، وليتناجمعيا بتويتر نتحلى بالمسؤولية”.

من الضروري ان يترافق مع هذه الانفراجة وقف للتراشق الاعلامي ، ليت أمير الكويت يدعو بل يضغط لذلك ، وليتناجمعيا بتويتر نتحلى بالمسؤولية . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 8, 2017

وهاتف أمير قطر الليلة الماضية وليّ العهد السعودي, بتنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أعلن خلاله الأمير تميم بن حمد آل ثاني موافقته على الجلوس على طاولة الحوار مع محمد بن سلمان وتحديد لجان للبدء فوراً في مناقشة كل نقاط الخلاف، الا أن الرياض رفضت العرض القطري وأفشلت مبادرة الأمير تميم وجهود الرئيس الأمريكي!.

وأعلنت السعودية، فجر السبت، “تعطيل أي حوار أو تواصل مع قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني؛ وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به.”