شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوما حادا على الداعية السعودي المعروف الشيخ سعد عبدالله بن غنيم، عضو مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، بسبب تغريدة له عن “إعصار إيرما” وصفتها بالتحيز والعنصرية وتشويه صورة الإسلام.

وكان “بن غنيم” قد قال في تغريدة له رصدتها (وطن) ووصفتها “عويس” بأنها تشوه صورة الإسلام:”#اعصار_ايرما اللهم إنا نستودعك المبتعثين وكل المسلمين والضعفاء ، اللهم اجعل شدته وبأسه على الظلمة والفجرة وأعداء الإسلام وأرهم ضعفهم وقوتك”

#اعصار_ايرما

اللهم إنا نستودعك المبتعثين وكل المسلمين والضعفاء ، اللهم اجعل شدته وبأسه على الظلمة والفجرة وأعداء الإسلام وأرهم ضعفهم وقوتك — سعد عبدالله بن غنيم (@BINGOONEM) September 8, 2017

لترد مذيعة الجزيرة على تغريدة الداعية السعودي، عبر منشور لها بصفحتها على “فيس بوك” رصده (وطن) قالت فيه:”مكانك أيها المستشار الشرعي السعودي أدعو بالخير للجميع وبإنقاذ كل إنسان مسلم وغير مسلم من كارثة ايرما التي حلّت بناس عاديين لم يظلموك ولم يعتدوا عليك”.

وتابعت استنكارها قائلة: “أود فعلا أن أفهم لماذا هذا الاسلوب؟ برأيي هو تشويه للإسلام وتشجيع على الدعشنة.”

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن إعصار “إيرما” عزز من شدته ليتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة.

وأضاف المركز، أن سرعة رياح أعصار “إيرما” الذي يحتمل ان يصل إلى ولاية فلوريدا خلال نهاية عطلة الأسبوع تصل إلى 160 ميلا في الساعة (257.5 كم / ساعة).

ويعتبر إعصار “إيرما” واحد من أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي منذ قرابة قرن، ويتوقع أن يكون ثاني إعصار عنيف يجتاح الولايات المتحدة في أسبوعين بعد الإعصار المدمر “هارفي”، والذي أسفر عن دمار شديد وسقوط ضحايا.

وأعلن نظام الطوارئ في العديد من دول الكاريبي وولاية فلوريدا الأمريكية في محاولة للتخفيف من أثار الدمار المحتملة نتيجة للإعصار.