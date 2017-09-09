أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على أن الأمير عبد العزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود تم اعتقاله بعد ان داهمت قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تأكد الآن أن عبدالعزيز بن فهد دوهم في قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي واعتقل من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان وهو في مكان غير معروف حتى الآن”.

تأكد الآن أن عبدالعزيز بن فهد دوهم في قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي واعتقل من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان وهو في مكان غير معروف حتى الآن — مجتهد (@mujtahidd) September 10, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” وقد حاولت والدته (الجوهرة) تتبع خبره فلم تحصل على أي معلومة كما حاولت الاتصال بالملك ولم تفلح ويقال أنها لم تذق طعاما منذ يوم اعتقاله”.

وقد حاولت والدته (الجوهرة) تتبع خبره فلم تحصل على أي معلومة كما حاولت الاتصال بالملك ولم تفلح ويقال أنها لم تذق طعاما منذ يوم اعتقاله — مجتهد (@mujtahidd) September 10, 2017

وأكد “مجتهد” على أن ” وخطة محمد بن سلمان أن لا تساهل مع المعارضين في الأسرة والجميع إلى السجون ولا حصانة لأحد حتى لو كان المعارض ممن تبقى من أبناء عبدالعزيز”.

وخطة محمد بن سلمان أن لا تساهل مع المعارضين في الأسرة والجميع إلى السجون ولا حصانة لأحد حتى لو كان المعارض ممن تبقى من أبناء عبدالعزيز — مجتهد (@mujtahidd) September 10, 2017

وكان الامير عبد العزيز بن فهد قد كشف في تدوينة له فجر الأربعاء الماضي ما يدور داخل الأسرة المالكة حين أكد أنه معرض للقتل، مشددا على أن الجميع يعلم دمه عند مَن في حال تم تنفيذ المخطط.

وقال “ابن فهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يتم حذفها والإدعاء بأن الحساب قد تم اختراقه:” الحمد لله تفضل علينا بالحج, وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إنشاء الله,إن ماسافرت, فاعلموا أني قتلت, فوداعتكم بناتي,ودمي تعلمون عند من؟#عبدالعزيز_بن_فهد”.

أحمدالله وحده لاشريك له,تم استرجاع الموقع من القراصنه,حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق,وندعولله كالعاده من الموقع انشاءالله,والحمدلله — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) September 6, 2017

وفور انتشار الخبر كالنار في الهشيم، عاد الحساب ليغرد زاعما بأنه تم استعادته من “القراصنة” قائلا: ” أحمدالله وحده لاشريك له, تم استرجاع الموقع من القراصنه, حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق, وندعو الله كالعاده من الموقع انشاءالله, والحمدلله”.

وكان الامير السعودي عبد العزيز بن فهد قد سبق وشن هجوما عنيفا على ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واصف إياه بالخائن والشيطان وقاتل المسلمين من السند إلى الهند، رفضا الاعتذار عن إساءته.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قال سبحانه, ومن يهن الله فماله من مكرم, وقال, وأملي لهم إن كيدي متين, وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامة, أو كما قال. #شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد”.

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على صورة نشرها أحد المغردين اعتبرت “ابن زايد” رمز استقرار الإمارات قائلا:” مثل ماقلت في آخر الصوره, ممتاز أقعد في بلادك وأشكر الله, إذا فعلتها كلنا نجيك ونحب خشمك, لكن أنت منتشر من السند للمغرب تقتل المسلمين, طيب مالي تقتلهم ليه”.

وتوجه “ابن فهد” بحديثه لولي عهد أبو ظبي قائلا: “لو طالب حكم فهمنالكن الله أعطاك, لو مفلس, لكن الله أغناك, أنا ماأسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو إستغفرته لوجدت الله غفورآ رحيمآ, السؤال لماذا تخون؟”.

وتابع قائلا: “بدل ماتشكرالله؟تحارب رب العالمين في ملكه؟!وتسبب الفتن بين عبادالله؟قال محمد(موب إنت)رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبدفي جزيرة العرب,وآخروصيه”.

وهاجم “ابن فهد” قيام “ابن زايد” ببناء معبد هندوسي قائلا: “له,أخرجواالمشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟وأعظم تعلن عن بنائك معبد لبوذا؟أي ترد أصنام بوذابعدتحطيمها؟الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس”.