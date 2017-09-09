أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة بأن هناك حدث كبير يتم التحضير له يتجاوز الأزمة الخليجية ولإسرائيل دور كبير فيه، مشيرا لاحتمالية التحضير لعدوان على قطاع غزة او حرب مع إيران محذرا دول الخليج من هذه الحرب مستنكرا أي تنسيق بين السعودية وتل أبيب.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هناك عمل كبير يتم التحضير له في المنطقة يتجاوز الازمه الخليجية التي يتم الضغط لأنهائها تمهيدا لذلك العمل . ٥. اعتقد ان اسرائيل مستعده له”.

٤. هناك عمل كبير يتم التحضير له في المنطقه يتجاوز الازمه الخليجية التي يتم الضغط لانهاءها تمهيدا لذلك العمل .

٥. اعتقد ان اسرائيل مستعده له — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الخليج مقبل على زلزال عظيم واحداث مدمرة والله يستر من تواليها انصح جميع اهل الخليج الابتعاد عن التنسيق مع العدو الصهيوني بأي مستوى فهم العدو”.

الخليج مقبل على زلزال عظيم واحداث مدمرة والله يستر من تواليها انصح جميع اهل الخليج الابتعاد عن التنسيق مع العدو الصهيوني بأي مستوى فهم العدو — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 9, 2017

وأكد “الدويلة” على أنه ” بلا شك هناك مصلحة امريكية عظمى لحفظ امن اسرائيل ونحن غير معنيين بهذه المصلحه ومن غير المنطقي ان نجر نحو معارك تخدم مصالح غيرنا وتعرضنا للخطر”.

بلا شك هناك مصلحة امريكية عظمى لحفظ امن اسرائيل ونحن غير معنيين بهذه المصلحه ومن غير المنطقي ان نجر نحو معارك تخدم مصالح غيرنا وتعرضنا للخطر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 9, 2017

وتابع :” انني احذر دول الخليج من اندلاع حرب بين اسرائيل و ايران و علينا ان نحصن انفسنا منها بالمواقف السليمه وان لا نجعل اراضينا و اجواءنا ميدانا لها”.

انني احذر دول الخليج من اندلاع حرب بين اسرائيل و ايران و علينا ان نحصن انفسنا منها بالمواقف السليمه وان لا نجعل اراضينا و اجواءنا ميدانا لها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 9, 2017

واختتم “الدويلة” تدويناته قائلا: ” اسرائيل تحضر المنطقة لعمل كبير إما ضد غزة او ضد ايران و اسرائيل هي العدو المبين و الله يستر من العدو غير المبين”.

اسرائيل تحضر المنطقه لعمل كبير إما ضد غزة او ضد ايران و اسرائيل هي العدو المبين و الله يستر من العدو غير المبين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 9, 2017

وكانت إذاعة “صوت إسرائيل” قد كشفت بأن أمير سعودي من البلاط الملكي حضر إلى إسرائيل وبشكل سري وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة “دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن “أميرا سعوديا زار إسرائيل سرا خلال الأيام الأخيرة، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.