كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” أن الأمير في الديوان الملكي السعودي الذي زار إسرائيل سرا خلال الأيام الماضية هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال “بدون ظل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سمو الامير محمد بن سلمان وسعادة الجنرال انور عشقي وفريق دبلوماسي متكامل هم الذين ذهبوا الى اسرائيل في زياره سريه”.

سمو الامير محمد بن سلمان

وسعادة الجنرال انور عشقي

وفريق دبلوماسي متكامل

هم الذين ذهبوا الى اسرائيل

في زياره سريه — بدون ظل (@without__shadow) September 8, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى أن ” من شروط اخذ القرض من البنك الدولي هو الاعتراف في دولة اسرائيل لذلك اخذت المملكة القرض من البنك الدولي لأول مره في تاريخها للاعتراف بها”.

من شروط اخذ القرض من البنك الدولي

هو الاعتراف في دولة اسرائيل لذلك اخذت

المملكه القرض من البنك الدولي لاول مره في تاريخها للاعتراف بها — بدون ظل (@without__shadow) September 8, 2017

وكانت إذاعة “صوت إسرائيل” قد كشفت بأن أمير سعودي من البلاط الملكي حضر إلى إسرائيل وبشكل سري وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة “دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن “أميرا سعوديا زار إسرائيل سرا خلال الأيام الأخيرة، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.

وأضافت “رفض كل من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية التعليق على هذا الخبر”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تغنى الأربعاء الماضي بعلاقة اسرائيل بالدول العربية، خلال مشاركته في احتفال رفع الكؤوس احتفالا بـ”السنة العبرية الجديدة” في مبنى وزارة الخارجية في القدس الغربية، واصفا إياها بالأفضل وتسجل رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ هذه العلاقات.