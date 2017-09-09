تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يضع صورة رسم لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على صدره، تعبيرا عن دعم بلاده لدولة قطر.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو معلقا رسمة امير #قطر على صدره خلال وجوده بآستانة حيث يحضر مباحثات مع روسيا وإيران بشأن مستقبل #سوريا. pic.twitter.com/mMd4VVbo07 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) September 9, 2017

وكان الرسم الذي أُطلق عليه “تميم المجد” أنجزه الفنان أحمد المعاضيد، في اليوم الوطني العام الماضي، وانتشر بشكل كبير في الشوارع والسيارات والمحلات التجارية وغيرها من الأماكن العامة بعد اندلاع الأزمة الخليجية، تعبيرا عن تأييد مختلف القطاعات في دولة قطر للأمير.

وقامت المؤسسات والأندية الرياضية القطرية برسم جداريات “تميم المجد” في مقراتها، تعبيرا عن تأييدها للشيخ تميم، وتعددت سبل تعبير المواطنين عن تأييدهم للقيادة، حيث لوحظ إطلاق اسم تميم بشكل كبير على المواليد خلال الشهرين الماضيين، كما قامت بعض المؤسسات بتغيير إسمها ومن ضمنها شركة “أوريدو – Ooredoo للإتصالات في قطر”، الى “تميم المجد”.