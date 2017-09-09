استخدمت مجلة Woman This Month البحرينية الصادرة باللغة الإنكليزية صورة للمغنية البحرينية حلا الترك (15 عاماً)، بإطلالة جديدة جريئة.
وظهرت مرتديةً فستاناً مخططاً باللونين الأبيض والأسود، فيما أسدلت شعرها على كتفيها.
وقد نشرت الترك مجموعة من الصور من جلسة التصوير الأخيرة على حسابها على إنستغرام.
يذكر أن الترك لم تنشط كثيراً في الظهور الإعلامي وعلى الشبكات الاجتماعية لانشغالها بالدراسة منذ انتقالها إلى بيت والدتها منى السابر التي حصلت على حق حضانة الأطفال، على إثر خلافات أسرية مع والدها محمد الترك عقب زواجه من المغنية المغربية دنيا بطمة، أدت إلى فسخ عقد الإنتاج الذي يتولاه لابنته والتعاقد مع شركة إنتاج أخرى.
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