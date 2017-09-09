استخدمت مجلة Woman This Month البحرينية الصادرة باللغة الإنكليزية صورة للمغنية البحرينية حلا الترك (15 عاماً)، بإطلالة جديدة جريئة.

وظهرت مرتديةً فستاناً مخططاً باللونين الأبيض والأسود، فيما أسدلت شعرها على كتفيها.

#itsavibe #bae #weekend been dreaming of what’s coming 🔥🔥 @platinumrecordsmusic A post shared by HALA (@halamalturk) on Sep 8, 2017 at 6:20am PDT

وقد نشرت الترك مجموعة من الصور من جلسة التصوير الأخيرة على حسابها على إنستغرام.

#endofsummer #mood ⚡️⚡️ A post shared by HALA (@halamalturk) on Sep 8, 2017 at 6:21am PDT

#slay #feelinggood #tgif A post shared by HALA (@halamalturk) on Sep 8, 2017 at 6:22am PDT

يذكر أن الترك لم تنشط كثيراً في الظهور الإعلامي وعلى الشبكات الاجتماعية لانشغالها بالدراسة منذ انتقالها إلى بيت والدتها منى السابر التي حصلت على حق حضانة الأطفال، على إثر خلافات أسرية مع والدها محمد الترك عقب زواجه من المغنية المغربية دنيا بطمة، أدت إلى فسخ عقد الإنتاج الذي يتولاه لابنته والتعاقد مع شركة إنتاج أخرى.