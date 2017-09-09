استخدمت مجلة Woman This Month البحرينية الصادرة باللغة الإنكليزية صورة للمغنية البحرينية (15 عاماً)، بإطلالة جديدة جريئة.

وظهرت مرتديةً فستاناً مخططاً باللونين الأبيض والأسود، فيما أسدلت شعرها على كتفيها.

#itsavibe #bae #weekend been dreaming of what’s coming 🔥🔥 @platinumrecordsmusic

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وقد نشرت الترك مجموعة من الصور من جلسة التصوير الأخيرة على حسابها على إنستغرام.

#endofsummer #mood ⚡️⚡️

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#slay #feelinggood #tgif

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يذكر أن الترك لم تنشط كثيراً في الظهور الإعلامي وعلى الشبكات الاجتماعية لانشغالها بالدراسة منذ انتقالها إلى بيت والدتها منى السابر التي حصلت على حق حضانة الأطفال، على إثر خلافات أسرية مع والدها عقب زواجه من المغنية المغربية ، أدت إلى فسخ عقد الإنتاج الذي يتولاه لابنته والتعاقد مع شركة إنتاج أخرى.