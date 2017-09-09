تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام بوجود علاقات وطيدة بين إسرائيل ودول عربية بشكل غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، أعاد نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” تداول فيديو لمواطن إسرائيلي يتوعد العرب بأنهم سيصبحون عبيد لدى الإسرائيليين.

وتداول النشطاء هذا المقطع على نطاق واسع، وأهدوه إلى حكام تلك الدول العربية التي قصدها نتنياهو في تصريحاته، مشيرين إلى أن مثل هؤلاء الحكام هم السبب في تضييع وهلاك الأمة.

ويظهر المقطع المتداول مواطن إسرائيلي يتوعد العرب، بأنهم سيصبحون عبيدا لديهم وسيمسحون أحذية الإسرائيلين، وأخذ الشاب لعدة دقائق يكيل الإهانات لشعوب العرب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، أن هناك تعاونا على مختلف المستويات مع الدول العربية التي لا يوجد بينها وبين إسرائيل اتفاقيات سلام، موضحا أن هذه الاتصالات تجري بصورة غير معلنة، وهي أوسع نطاقا من تلك التي جرت في أي حقبة سابقة من تاريخ إسرائيل.

وجاء كلام نتنياهو في حفل أقيم بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الجديدة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بمدينة القدس، وقد أشار فيه إلى نجاح إسرائيل في توسيع علاقاتها الدولية، خصوصا مع دول أميركا اللاتينية، وإلى انفراج في العلاقات العربية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو “نحن نشرب الأنخاب ونستبق العيد للاحتفال بنجاحنا”، مشيرا لدخول إسرائيل إلى “ساحات جديدة، إلى كتلة الدول العربية”، معتبرا أن “التعاون الذي يحدث معها أمر لم يسبق حدوثه بالفعل في تاريخنا، حتى عندما كنا نبرم الاتفاقيات مع الدول التي أقمنا معها علاقات سلام”.

وأضاف أن “هناك تعاونا بطرق مختلفة وعلى مختلف المستويات مع الدول العربية، لكنه ليس في مرحلة الظهور العلني بعد”، موضحا أن هذه “الأمور الحاصلة بصورة غير معلنة هي أوسع نطاقا إلى حد كبير من أي حقبة مضت في تاريخ دولة إسرائيل”.

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