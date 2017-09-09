في ظلّ تزايد التكهنات حول تنازل مرتقب من العاهل السعودي بن العزيز لابنه عن العرش، قال حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، إنه في حال أصبح “ابن سلمان” ملكاً، فإنّ ذلك لا يعني أن الأمور قد انتهت له، بل ابتداء فصل جديد من الصراع المحتدم بين الأسرة والذي قد يشهد أحداثا مختلفة عن كل ما سبق.

وعن موضوع إعلان محمد بن سلمان ملكا، فقد أكد “العهد الجديد” أنّ التجهيز للإعلان مكتمل وقد يُعلن في أي وقت، ولكن بالرغم من حرصه واستعجاله إلا أنه لا يزال خائفاً ومتردداً.

 

وذكرت قناة CNBC، الخميس 7 سبتمبر/أيلول، أن الملك السعودي قد يتخلى عن السلطة لصالح ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وأعلنت شركة Eurasia Group الأميركية أن نقل السلطة سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل “منع الخلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة”.

 

ونقلت القناة عن رئيس المجموعة العلمية لشركة Eurasia Group في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أيهم كامل: “نحن نعتقد أن الملك سلمان سينقل السلطة إلى ابنه في الأسابيع المقبلة (إذا لم يكن في المستقبل القريب)، من أجل منع منافسي محمد بن سلمان التشكيك في خطة نقل السلطة”.

 

وأشارت القناة في الوقت نفسه إلى أنه وفقاً لبعض المحللين، فإن المعركة من أجل السلطة في المملكة تجري الآن بالفعل.

 

وفي سياقٍ ذي صلة، قال “العهد الجديد” إن الملك سلمان حاليا “يقضي معظم وقته في لعب البلوت مع أصحابه القديمين من ولعدة ساعات”.

وذكر أن طبيبه الخاص نصحه أن يخفف من الجلوس ومن لعب البلوت -وهي طريقة لعب بأوراق اللعب، وتشتهر في المجتمعات الخليجية، مثل المجتمع السعودي – وطلب منه أن يلتزم ببرنامجه الرياضي وينشط حركته.

وأضاف: “أما شؤون الحكم فلا يدري عنها وقد سلمها لمحمد ولك أن تتخيل أن جميع الأوامر الملكية التي كنت تقرأها هي من محمد بالرغم من وجود توقيع واسم سلمان”.