في ظلّ تزايد التكهنات حول تنازل مرتقب من العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز لابنه محمد بن سلمان عن العرش، قال حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، إنه في حال أصبح “ابن سلمان” ملكاً، فإنّ ذلك لا يعني أن الأمور قد انتهت له، بل ابتداء فصل جديد من الصراع المحتدم بين الأسرة والذي قد يشهد أحداثا مختلفة عن كل ما سبق.

أن يصبح بن سلمان ملكا لا يعني أن الأمور قد انتهت له بل ابتداء فصل جديد من الصراع المحتدم بين الأسرة والذي قد يشهد أحداثا مختلفة عن كل ما سبق — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 9, 2017

وعن موضوع إعلان محمد بن سلمان ملكا، فقد أكد “العهد الجديد” أنّ التجهيز للإعلان مكتمل وقد يُعلن في أي وقت، ولكن بالرغم من حرصه واستعجاله إلا أنه لا يزال خائفاً ومتردداً.

أما موضوع إعلان محمد بن سلمان ملكا، فالتجهيز للإعلان مكتمل وقد يُعلن في أي وقت، ولكن بالرغم من حرصه واستعجاله إلا أنه لا يزال خائف ومتردد — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 9, 2017

وذكرت قناة CNBC، الخميس 7 سبتمبر/أيلول، أن الملك السعودي قد يتخلى عن السلطة لصالح ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلنت شركة Eurasia Group الأميركية أن نقل السلطة سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل “منع الخلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة”.

ونقلت القناة عن رئيس المجموعة العلمية لشركة Eurasia Group في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أيهم كامل: “نحن نعتقد أن الملك سلمان سينقل السلطة إلى ابنه في الأسابيع المقبلة (إذا لم يكن في المستقبل القريب)، من أجل منع منافسي محمد بن سلمان التشكيك في خطة نقل السلطة”.

وأشارت القناة في الوقت نفسه إلى أنه وفقاً لبعض المحللين، فإن المعركة من أجل السلطة في المملكة تجري الآن بالفعل.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال “العهد الجديد” إن الملك سلمان حاليا “يقضي معظم وقته في لعب البلوت مع أصحابه القديمين من الرياض ولعدة ساعات”.

لمن يسأل عن الملك؟

الملك حاليا يقضي معظم وقته في لعب البلوت مع أصحابه القديمين من الرياض ولعدة ساعات،تخيل بلوت ثم غداء ثم بلوت ثم عشاء وهكذا — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 9, 2017

وذكر أن طبيبه الخاص نصحه أن يخفف من الجلوس ومن لعب البلوت -وهي طريقة لعب بأوراق اللعب، وتشتهر في المجتمعات الخليجية، مثل المجتمع السعودي – وطلب منه أن يلتزم ببرنامجه الرياضي وينشط حركته.

ولقد نصحه طبيبه الخاص بأن يخفف من الجلوس ومن لعب البلوت (معظم أوقاته يلعب بلوت) وطلب منه أن يلتزم ببرنامجه الرياضي وينشط حركته — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 9, 2017

وأضاف: “أما شؤون الحكم فلا يدري عنها وقد سلمها لمحمد ولك أن تتخيل أن جميع الأوامر الملكية التي كنت تقرأها هي من محمد بالرغم من وجود توقيع واسم سلمان”.