تعليقا على إعلان السعودية قطع أي طريق للحوار مع قطر وعدم الاستجابة لدعوة ترامب أمس للحوار رغم إبداء المملكة موافقة مبدأية في بداية الأمر، قال الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور سالم المنهالي، إن دور “عيال زايد” يبدوا جليا في هذا الأمر.

ودون “المنهالي” في تغريدة نشرها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:” ما الذي حدث بين اتصال الشيخ تميم بالأمير محمد؟ توقعي: جن جنون #عيال_زايد فضغطوا بقوة لتغيير الموقف السعودي . ونجحوا!” وفقا لما ورد بنص تغريدته المرفقة أسفل.

ما الذي حدث بين اتصال الشيخ تميم بالأمير محمد؟

توقعي: جن جنون #عيال_زايد فضغطوا بقوة لتغيير الموقف السعودي . ونجحوا!#امير_قطر_يبادر_بالسلام — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) September 9, 2017

وتابع:”#امير_قطر_يبادر_بالسلام ومع ذلك فالحذر من #آل_سعود والحذر الحذر من #عيال_زايد الذين يغيضهم أي حراك لحل الأزمة”

#امير_قطر_يبادر_بالسلام ومع ذلك فالحذر من #آل_سعود

والحذر الحذر من #عيال_زايد الذين يغيضهم أي حراك لحل الأزمة — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) September 9, 2017

واختتم “المنهالي” تغريداته متوقعا ما سيحدث خلال الأيام المقبلة:”#ترامب فتح باب #الأزمة_الخليجية بتهوره، وهو القادر على الضغط والحل #السعودية تراجعت تحت ضغط #عيال_زايد وستعود للحوار”

قلت هذا قبل يوم واحد#ترامب فتح باب #الأزمة_الخليجية بتهوره، وهو القادر على الضغط والحل#السعودية تراجعت تحت ضغط #عيال_زايد وستعود للحوار https://t.co/UCArrGYEQC — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) September 9, 2017

وهاتف أمير قطر الليلة الماضية وليّ العهد السعودي, بتنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أعلن خلاله الأمير تميم بن حمد آل ثاني موافقته على الجلوس على طاولة الحوار مع محمد بن سلمان وتحديد لجان للبدء فوراً في مناقشة كل نقاط الخلاف، الا أن الرياض رفضت العرض القطري وأفشلت مبادرة الأمير تميم وجهود الرئيس الأمريكي!.

وأعلنت السعودية، فجر السبت، “تعطيل أي حوار أو تواصل مع قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني؛ وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به.”