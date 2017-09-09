استغنت قناة “فوكس نيوز” عن خدمات مذيع متهم بالتحرش الجنسي في ثالث قضية من نوعها في أقل من سنة للقناة الإخبارية المعروفة بسياستها التحريرية المحافظة.

وفي مطلع آب/أغسطس، أكد موقع “هافنغتون بوست” الإخباري أن مقدم برنامج “ذي سبيشاليستس” إريك بولينغ بعث برسائل نصية تتضمن صورة عارية له إلى ثلاث زميلات على الأقل.

ويعود تاريخ إرسال هذه الرسائل إلى سنوات عدة خلت بحسب الموقع الإخباري. وقد علقت إدارة “فوكس نيوز” خدمات المذيع بعد ساعات قليلة من الكشف عن هذه المعلومة وأعلنت فتح تحقيق بإشراف محامين من خارج الشركة.

وأفادت متحدثة باسم القناة لوكالة فرانس برس بأن هؤلاء المحامين أجروا “عملية تحقق سرية من هذه الادعاءات” من دون إعطاء تفاصيل إضافية بشأن الخلاصات التي توصلوا إليها.

وتأتي تنحية إريك بولينغ الذي ألغت القناة برنامجه، بعد سلسلة فضائح أخرى طالت القناة خلال العام الماضي. وفي تموز/يوليو 2016، أرغم مؤسس “فوكس نيوز” ورئيسها روجر إيلز على الاستقالة بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.

وفي نيسان/أبريل 2017، اضطر المقدم الشهير في القناة بيل أورايلي الذي كانت برامجه تحقق نسب مشاهدة مرتفعة إلى ترك “فوكس نيوز” للأسباب عينها.

وفي تموز/يوليو، استغنت “فوكس سبورتس” التابعة أيضا للمجموعة الأم “توينتي فيرست سنتشاري فوكس” عن مدير البرامج في القناة بعد الاشتباه بقيامه بممارسات شائنة.