نشر موقع “تايمز هاير ايديوكيشن” المعني بدراسة شئون التعليم العالي في العالم، إحصائيته لترتيب الجامعات العالمية للعام الدراسي المقبل 2017\2018.

وجاء ترتيب الجامعات المصرية كالتالي، في المركز الأول الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تليها جامعة بني سويف، ثم عين شمس، ثم الإسكندرية، ثم أسيوط، في إحصائيتها لأفضل 5 جامعات للدراسة بالعام الدراسي الذي أوشك على البدء.

ويعتمد الموقع في إحصائياته على دراسات نظرية بحتة كالأبحاث العلمية المقدمة، ومعدل طلبات الالتحاق بالجامعة، والكثافة الطلابية، ومعدل البطالة بعد الفترة الدراسية، وإجمالي الناتج المحلي للجامعات.