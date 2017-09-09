ناشد الملاكم الجزائري السابق، نور الدين مجهود، وزارة الشباب والرياضة الجزائرية منحه وظيفة يسترزق منها، كما طلب من السلطات المختصة بمدينة معسكر غربي الجزائر، تمكينه من مسكن يأويه هو وزوجته وأولاده الأربعة.

“مجهود”، تغلّب على بطل العالم الأمريكي فلويد مايويدر، أغنى رياضي في العالم، في دور الثمانية ببطولة العالم للملاكمة عام 1995، ليكون بذلك الملاكم الثاني الذي يهزم اللاعب الأمريكي قبل انتقاله للاحتراف.

وقال مجهود، قي مقابلة مع محطة “الهداف” التلفزيونية “عندما أشاهد ما يفعله مايويدر على حلبات الملاكمة أكاد أنفجر. هو بات أغنى رياضي في العالم، أما أنا فلا زلت أواصل رحلة البحث عن وظيفة اقتات منها، ومسكن أرتاح فيه مع زوجتي وأولادي الأربعة”.

وأضاف “واجهت مايويدر ببطولة العالم التي جرت بألمانيا قبل 22 عاما وفزت عليه بالنقاط، ثم واصلت السير بنجاح حتى الدور النهائي، حيث خسرت أمام البلغاري سيرافيم تودروف بالنقاط بعد تحيز فاضح للقضاة”.

وأوضح: “مايويدر صرح للإعلام في نهاية المنازلة التي جمعتني به، أنها المرة الثانية التي ينهزم فيها بمشواره”.

وقال: “لم أواجهه مرة ثانية لأنه انتقل إلى عالم الاحتراف في العام التالي”.

وأكد مجهود، الذي كان يحمل بين يديه صورة تجمعه بمايويدر، أن الاستمرارية والإمكانيات هي التي صنعت الفارق بينه وبين بطل العالم.مستغربا التهميش والإهمال الذي يعاني منه.