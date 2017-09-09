اعتبر إمامٌ سعوديّ صعود منتخب المملكة لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018، للمرة الخامسة في تاريخه، بأنّه “نعمة من نِعَم الله”.

وفاجأ الشيخ محمد بن صالح الحربي، وهو إمام وخطيب بمنطقة القصيم، المصلين في خطبة الجمعة بالحديث عن فوز منتخب المملكة، بعد أن تحدث خلال الخطبة عن “نجاح” المملكة في موسم الحج.

وقال الحربي: إن “من النعم التي أنعم الله علينا تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم”، مما أثار المصلين، الذين قابلوا خروج الخطيب غير المعتاد عن النص، وتناول موضوع الرياضة بردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعترض.

وتأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2006، بعد فوزه على ضيفه الياباني 1-صفر في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا إلى مونديال 2018.

وتأهلت السعودية عام 1994 لأول مرة إلى مونديال الولايات المتحدة فبلغت دور الـ16 عندما خسرت أمام السويد (1-3)، ثم خرجت من الدور الأول في 1998 و2002 و2006.