قال الإعلامي القطري المعروف محمد حمد المري، رئيس تحرير جريدة “الوطن” القطرية، تعليقا على الاتصالات التي جرت أمس الجمعة، بين الأمير تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية تحت رعاية الرئيس الأمريكي، إن أمير قطر ارتقى عن كل التفاهات والإساءات التي وجهت له ولوطنه وقدّم مصلحة الخليج على كل شيء فظهر بصورة عز وفخر سياسيا وأخلاقيا.

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صاحب السمو الأمير ارتقى عن كل التفاهات والإساءات التي وجهت له ولوطنه وقدّم مصلحة الخليج على كل شيء فظهر بصورة عز وفخر سياسيا وأخلاقيا 🇶🇦 — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) September 9, 2017

وأضاف “المري” في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تعليقا على قرار السعودية تعطيل الحوار مع قطر:”دول الحصار لاتريد أن تظهر قطر إلا في صورة الخاضع والموافق على المطالب وهذا حلم بعيد المنال، فقطر موقفها ثابت منذ اليوم الأول (الحواااار)”.

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دول الحصار لاتريد أن تظهر قطر إلا في صورة الخاضع والموافق على المطالب

وهذا حلم بعيد المنال، فقطر موقفها ثابت

منذ اليوم الأول (الحواااار) — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) September 9, 2017

وتابع:”عندما ضغط عليهم ترمب بالحوار شعروا بالحرج في كيفية ترجمة هذه الرغبة ، فلايريدون الامتثال لطلب قطر ولايستطيعون عصيان ” العم سام ” !، لذلك كانوا حريصين على التصيّد والتصعيد حتى في أثناء الإتصال الذي جرى بين سمو الأمير وولي عهد السعودية، فهناك مستفيد من استمرار الأزمة !”.

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عندما ضغط عليهم ترمب بالحوار شعروا بالحرج في كيفية ترجمة هذه الرغبة ، فلايريدون الامتثال لطلب قطر ولايستطيعون عصيان ” العم سام “🇺🇸 ! — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) September 9, 2017

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لذلك كانوا حريصين على التصيّد والتصعيد حتى في أثناء الإتصال الذي جرى بين سمو الأمير وولي عهد السعودية، فهناك مستفيد

من استمرار الأزمة ! — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) September 9, 2017

واختتم الإعلامي القطري تغريداته بالقول:”فالحوار الذي يعثّر له “صياغة خبر” يؤكد إن نواياهم ليست صافية والرغبة غير صادقة ، وسياستهم وطريقة تفكيرهم هي من يحتاج ” إعادة صياغة ” !!”.

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فالحوار الذي يعثّر له “صياغة خبر”

يؤكد إن نواياهم ليست صافية والرغبة غير صادقة ، وسياستهم وطريقة تفكيرهم هي

من يحتاج ” إعادة صياغة ” !! — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) September 9, 2017

وهاتف الأمير تميم الليلة الماضية ابن سلمان, بتنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أعلن خلاله الأمير تميم موافقته على الجلوس على طاولة الحوار مع ابن سلمان وتحديد لجان للبدء فوراً في مناقشة كل نقاط الخلاف, الا أن الرياض رفضت العرض القطري وأفشلت مبادرة الأمير تميم وجهود الرئيس الأمريكي!.

وأعلنت السعودية، فجر السبت، “تعطيل أي حوار أو تواصل مع قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني؛ وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به.

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