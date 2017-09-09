نقل الإعلامي السعودي المعروف ناصر الصرامي، المتحدث السابق باسم قناة “العربية” عن ما وصفه بالمصدر الخاص، أن المملكة العربية السعودية تعيد النظر بشأن قناة “العربية” الإخبارية.

وقال “الصرامي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”نقلا عن مصدر خاص : #السعودية تعيد النظر في قناة #العربية .. وتخفيض الميزانية للنصف الإشارة الاولى قبل ان رفع اليد .. -او كما قيل !”.

نقلا عن مصدر خاص : #السعودية تعيد النظر في قناة #العربية .. وتخفيض الميزانية للنصف الإشارة الاولى قبل ان رفع اليد .. -او كما قيل ! pic.twitter.com/DdZFSGTxIy — ناصر صالح الصِرامي (@AlsaramiNasser) September 9, 2017

وتعد قناة “العربية” أحد أسلحة آل سعود الإعلامية، التي تستخدم كمنصة للهجوم على الدول والأشخاص المعارضين لـ آل سعود، وتسخر القناة كل إمكانياتها من أجل تشويه صورة المخالفين.