قال عبد الفتاح العويسي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “صباح الدين زعيم” التركية، إن “تركيا هي الأمل الوحيد المتبقي في المنطقة من أجل الأمة الإسلامية وبيت المقدس والمسجد الأقصى”.

وأوضح العويسي رئيس وقف “المشروع المعرفي لبيت المقدس”، أن كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “نظرية دوائر البركة لبيت المقدس”، يساعد على فهم ما يجري في المسجد الأقصى وبيت المقدس من أحداث.بحسب وكالة “الأناضول” التركية

وعن معنى كلمة “بيت المقدس”، قال العويسي إنه لا يعني مدينة، “بل مصطلح أطلقه الرسول محمد (خاتم المرسلين)، وبيت المقدس هو إقليم جغرافي يقول عنه الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب: حدوده مقدسة كحدود مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وبخصوص مفهوم “نظرية دوائر البركة لبيت المقدس”، أوضح “هناك الكثير من النظريات الغربية، لكن لم يكن هنالك إسهام للمسلمين، أما هذه النظرية الجديدة (دوائر البركة) فمكونة من 3 دوائر، الأولى هي بيت المقدس، والثانية تتكلم عن مصر وبلاد الشام وقبرص والعلاقة العضوية والوثيقة بينهم، أما الثالثة فتشمل البلدان الإسلامية (تركيا والعراق وليبيا والحجاز)”.

وتابع “من يحكم بيت المقدس يحكم العالم برمته”.

وعن الدور التركي في تحرير بيت المقدس من الناحية الجيوسياسية، أضاف العويسي “حتى تستطيع تركيا أن تساهم وتلعب دورا لا بد لها أن تكون قوية”.

وأضاف أنه في ظل الأحداث التي تدور في المنطقة، وبعد ما حدث في مصر “بعد الانقلاب العسكري (في إشارة إلى الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد صيف 2013)”، وبعد ما حدث في العراق الواقع في الدائرة الثالثة، “وبعد أن أصبحت سوريا بلا دولة حسب المصطلحات السياسية، لا بد أن تكون تركيا قوية، ولا يتبقى من أمل لهذه الأمة الإسلامية إلا تركيا”.

وتابع: “تركيا في ظل الظروف الراهنة التي نعيش فيها هي الأمل للأمة الإسلامية، وهي الأمل للمسجد الأقصى وبيت المقدس، ولهذا لا بد لكل منا في مجاله كأتراك وغير أتراك أن ندعمها (تركيا) كي تصبح دولة قوية في كل المجالات، لأننا بحاجة إلى تركيا القوية إن أردنا أن نعمل على تحرير المسجد الأقصى المبارك”.

وشدد على أن تركيا يقع على عاتقها دور كبير في ظل الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وقال العويسي: “الموقف التركي شعبا وحكومة من العدوان الأخير على المسجد الأقصى كان مشرفا”.

وأضاف “الموقف التركي يتمثل بما قالته سيدة تركية كانت في زيارة إلى المسجد الأقصى وأصيبت ابنتها برصاصة العدو الصهيوني خلال الأحداث الأخيرة: لا يهمني ابنتي، إنما يهمني أن تفيق هذه الأمة الإسلامية التي أضاعت المسجد الأقصى، وتقوم بدورها، ولعل إصابة ابنتي تكون دافعا كي تتحرك الأمة”.

وفي يوليو / تموز الماضي، قال أردوغان إن المسجد الأقصى يعد شرف 1.7 مليار مسلم، وليس الفلسطينيين فقط، ولا يمكن للعالم الإسلامي أن يبقى مكتوف الأيدي حيال القيود المفروضة على الأقصى.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي على خلفية الأزمة التي شهدتها القدس المحتلة خلال النصف الثاني من تموز / يوليو الماضي، حين قررت إسرائيل نصب بوابات فحص إلكترونية على مداخل الأقصى، وهو ما قوبل برفض فلسطيني قوي، أعقبه قرار برفض دخول المسجد، وأداء الصلوات في الشوارع.

وعاد الهدوء النسبي إلى القدس بعد أن قررت الحكومة رفع البوابات، وكافة الإجراءات الأخرى التي فرضتها على مداخل المسجد.