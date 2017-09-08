أصبحت قناة “” الإخبارية هذه المنصة الإعلامية الهائلة، بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على نائب رئيس شرطة حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل القناة القطرية بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.

 

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار.

 

وقال “خلفان” في آخر تغريداته التي دونها اليوم عن “الجزيرة”:” لن ترضخ ولن تنفذ..وستظل على هذا المنوال ..لأن اصلا خلقت الجزيرة كأداة من أدوات تفتيت الوطن العربي..والمشروع ساري المفعول..يوقفه التحدي”

 

وتابع مزاعمه:”لو وقع تميم بكره ..مش بعيد بعد بكره ينكث !!! عادي…طالما الجزيرة لا هم لها إلا تشويه الحكام العرب إلا حكام قطر المعصومين..!! والله مسخرة”

 

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدته الثالثة على التوالي عن “الجزيرة” في أقل من ساعة:”لو كانت الجزيرة مستقلة لقلنا عادي لكنها مدفوعة الاجور لتقول كلام الزور..وتنتمي لتنظيم الحمدين اللي يقود ثورة ربيع..وهما اكبر حرامية العرب”

 