أصبحت قناة “الجزيرة” الإخبارية هذه المنصة الإعلامية الهائلة، بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل القناة القطرية بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار.

وقال “خلفان” في آخر تغريداته التي دونها اليوم عن “الجزيرة”:”قطر لن ترضخ ولن تنفذ..وستظل على هذا المنوال ..لأن اصلا خلقت الجزيرة كأداة من أدوات تفتيت الوطن العربي..والمشروع ساري المفعول..يوقفه التحدي”

قطر لن ترضخ ولن تنفذ..وستظل على هذا المنوال ..لأن اصلا خلقت الجزيرة كأداة من أدوات تفتيت الوطن العربي..والمشروع ساري المفعول..يوقفه التحدي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 8, 2017

وتابع مزاعمه:”لو وقع تميم بكره ..مش بعيد بعد بكره ينكث !!! عادي…طالما الجزيرة لا هم لها إلا تشويه الحكام العرب إلا حكام قطر المعصومين..!! والله مسخرة”

لو وقع تميم بكره ..مش بعيد بعد بكره ينكث !!! عادي…طالما الجزيرة لا هم لها إلا تشويه الحكام العرب إلا حكام قطر المعصومين..!! والله مسخرة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 8, 2017

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدته الثالثة على التوالي عن “الجزيرة” في أقل من ساعة:”لو كانت الجزيرة مستقلة لقلنا عادي لكنها مدفوعة الاجور لتقول كلام الزور..وتنتمي لتنظيم الحمدين اللي يقود ثورة ربيع..وهما اكبر حرامية العرب”