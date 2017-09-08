في تطاول جديد وتخطي لحدود الأدب واللياقة من قبل الإعلام السعودي، أساء الكاتب السعودي بصحيفة “عكاظ ” دكتور علي التواتي القرشي للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت واصفا تصريحاته أمس بـ”المزاعم”.

وقال “القرشي” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تعليقا على تصريحات أمير الكويت في لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس:”الحمد لله الذي هداني لرفض مزاعم أمير الكويت قبل ان يصدر اي بيان..حسي الوطني رفض ان ينصب الوسيط نفسه كبيرا علينا..نحن الأصل وحدودنا السماء”.

الحمد لله الذي هداني لرفض مزاعم أمير الكويت قبل ان يصدر اي بيان..حسي الوطني رفض ان ينصب الوسيط نفسه كبيرا علينا..نحن الأصل وحدودنا السماء https://t.co/LSafzuyUtp — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع الكاتب السعودي إساءته مقللا من شأن أمير الكويت ودوره الكبير الذي لعبه لحل الأزمة:”انا سمعت التصريحات..أمير الكويت يحاول تضخيم دوره غير الضخم اصلا ويدعي ايضا انه نجح في وقف التصعيد العسكري متجاهلا قاعدة العديد الأمريكية ..”.

انا سمعت التصريحات..أمير الكويت يحاول تضخيم دوره غير الضخم اصلا ويدعي ايضا انه نجح في وقف التصعيد العسكري متجاهلا قاعدة العديد الأمريكية .. — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف ساخراً من دور أمير الكويت في الأزمة الخليجية:”ما قلت فيها شي..ولكن الكلام يجب ان يكون على قدر الحجم..يعني اقبل ان امير الكويت اوقف التصعيد العسكري..لا هذي واسعه شوي..”.

ما قلت فيها شي..ولكن الكلام يجب ان يكون على قدر الحجم..يعني اقبل ان امير الكويت اوقف التصعيد العسكري..لا هذي واسعه شوي.. — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وأعرب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أمله بانفراج الأزمة الخليجية، مؤكداً أن الوساطة الكويتية تحظى بتأييد دولي، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي ثمّن هذه الوساطة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده في واشنطن، أمس الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيفه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال أمير الكويت إن قسما كبيرا من المطالب الـ 13 من قطر سيحل إلا ما يمس السيادة.

وعبَّر أمير الكويت عن أسفه “للخلاف الحالي بين الأشقاء في الخليج”، وفي حين أكد أن وساطة الكويت “تحظى بدعم دولي” كشف أنه “متفائل بحل الأزمة الخليجية قريباً جداً”.

ويرى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن “المهم أننا نجحنا في تجنُّب التصعيد العسكري” في الأزمة الخليجية، لافتاً النظر إلى أن “لدينا تأكيداً من قطر أنها مستعدة لبحث المطالب كافة التي قُدمت لها”.

وعلى صعيد آخر، أشار أمير الكويت إلى وجود تعاون كويتي “مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب ووقف تمويله”

وعن الأوضاع في البلدان العربية التي تشهد صراعات داخلية، أكد ضرورة “وضع حدٍّ للقتال في سوريا واليمن وليبيا عبر الحوار”.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله “في نجاح وساطة أمير الكويت لحل الخلافات في الخليج”، مشيراً إلى أن ما يتمنَّاه في هذا الصدد هو “عودة العلاقات الطبيعية بين دول الخليج.

وأعلن ترامب استعداد واشنطن للتدخل لحلّ الأزمة الخليجية، مبيناً: “نثمِّن وساطة أمير الكويت في أزمة قطر، ومستعدون للمساعدة”، كاشفاً أنه “إذا لم تُحلَّ أزمة قطر بسرعة، فإن البيت الأبيض قد يلعب دوراً في الوساطة”.

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل الأربعاء إلى مطار قاعدة أندروز الجوية بالعاصمة واشنطن، في زيارة رسمية يُجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الزيارة في ظل أزمة تعصف بالخليج والمنطقة العربية، بدأت في 5 يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.