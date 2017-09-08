عرضت قناة JerryRigEverything الشهيرة على “يوتيوب”، عدداً من الإختبارات لهاتف جلاكسي نوت 8 الجديد من سامسونج.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فإن هاتف نوت 8 يعتبر أحدث جهاز يتعرض لهذه الاختبارات، بما في ذلك اختبارات خدوش الزجاج والتي أوضحت مدى صلابة الهاتف، كذلك فإنه من المستحيل ان ينحني الهاتف عند تطبيق مستويات طبيعية من القوة.

أما في اختبار الحريق، فإن اللهب يؤدي إلى تلف الشاشة بعد نحو 10 ثواني وهو تلف دائم، حيث لا يمكن علاج شاشة AMOLED على عكس شاشات LCD، كذلك فإن ماسح بصمة الإصبع يتم خدشه، إلا أنه لا يزال يعمل بعد ذلك، ومع وجود إطار معدني فهذا لا يمكن كشطه.

على جانب آخر كشفت شركة سامسونج أن لديها خططا كبيرة تجاه هاتفها الجديد جلاكسي نوت 8، إذ قالت الشركة إنها تتوقع بيع أكثر من 11 مليون “نوت 8″، لكن يمكن تعديل العدد النهائى لأنها أيضا تسعى لاستمرار مبيعات جلاكسي S8.