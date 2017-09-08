في لقطاتٍ بانورامية مذهلة أظهرت جمال وروعة الحرم المكي الشريف وروحانية المكان والزمان، وثّق مقطع فيديو تم التقاطه من طائرة بدون طيار للحرم من أعلى نقطة في “برج الساعة”.

وظهر في بداية المقطع قوس الهلال الذهبي أعلى برج الساعة وبداخل مقصورته 3 شباب يلوح أحدهم في سعادة وابتهاج بتصوير هذه اللقطات الفريدة.

تبتعد زاوية التصوير شيئًا فشيئًا بعد ذلك لإظهار البرج كاملًا، مع التركيز على الهلال الذهبي، ثم تميل الزاوية لتُظهر الحرم المكي وصحن الكعبة المشرفة أطهرب البقاع على الأرض.

وتُعد ساعة مكة المكرمة أطول ساعة في العالم بارتفاع 400 متر عن مستوى الأرض، وتضيء جدرانها الذهبية في الأعياد، كما تنطلق منها إشارات ضوئية عند وقت الأذان.