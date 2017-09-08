قال الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، رئيس تحرير جريدة “العرب القطرية”، إن تصريحات أمير الكويت أمس حول أن وساطة الكويت أوقفت مخطط الغزو العسكري لقطر، أثبت ما ذكره هو من قبل في أول لقاء له بقناة “الجزيرة”.

وأضاف “العذبة” في حواره على قناة “الجزيرة” الإخبارية:”قلت في أول لقاءاتي بقناة الجيزة أن وجود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مهم جدا بصفته وسيط، لأنه رجل مخضرم وأدرك أيضا غزو العراق للكويت، لذلك هو تحدث عن منع العمل العسكري ضد قطر، لأنه لو حدث أي تهديد عسكري ضد قطر التي لم تخضع لأي تهديد كانت ستكون مشكلة كبرى”

وتابع:” كلنا نعلم أنه كان هناك مطامع من دول الحصار بالسيطرة على ثروة قطر ونفت دول الحصار ذلك، لكن ما قاله الشيخ صباح يثبت بأنه كان هناك تصعيد عسكري”.

واختتم “العذبة” حديثه بالقول: “كلنا نخشى أن يتم تكرار ما حدث للعراق في المملكة العربية السعودية لأن هناك حديث ملتبس بين سفيرة أمريكا في ذلك الوقت وبين صدام حسين عندما أراد غزو الكويت، وقد يتم تكراره ويتم تقسيم المملكة وندخل في مشكلة كبيرة كلنا، فلا أحد يريد أن تختل المنطقة وتقع موازين القوى بها بأي شكل من الأشكال”.

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